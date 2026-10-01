россияне атаковали Харьков дронами: повреждены административное здание и магазин

Вечером в четверг, 1 октября, враг атаковал Харьков дронами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

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По его словам, реактивным «Шахедом» враг ударил по Основянскому району. Также зафиксирован вражеский удар дроном возле магазина в Киевском районе.

Еще один дрон ударил по административному зданию в Киевском районе. Последствия уточняются - написал Терехов.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Основянском районе произошло попадание в землю на открытой территории, повреждено остекление окон административного здания, а в Киевском районе враг попал в фасад магазина.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Экстренные службы устраняют последствия обстрела», — добавил Синегубов.

Напомним

Накануне враг ударил боевым дроном по одному из торговых центров Киевского района. Поступила информация об одном раненом человеке.

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