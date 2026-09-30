У Харкові посеред дня росіяни вдарили по ТЦ, знову атакували Київщину і Рівненщину - де ще фіксують влучання

В Україні фіксують нові влучання на тлі триваючих атак рф. У Київській області кількість постраждалих збільшилася до 4. У Рівненській області ворог вдарив по інфраструктурі на півночі регіону. У Харкові рф атакувала ТЦ. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевої влади.

Київська область

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки травмовано ще одну людину. Загальна кількість людей, що постраждали зросла до 4. Чоловік отримав множинні осколкові поранення. Вся необхідна медична допомога надається. Також пошкоджено гаражне приміщення, два легкові автомобілі та фасад приватного житлового будинку - написав у соцмережах 30 вересня голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Київ

Є нові наслідки російських атак і в столиці.

"У Печерському районі уламки впали на подвір’я приватної будівлі", - написав мер Києва Віталій Кличко у соцмережах після опівдня 30 вересня.

Харків

Ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів Київського району. Надійшла інформація про одну поранену людину - повідомив мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах 30 вересня.

Рівненська область

Північ Рівненщини зазнала чергової повітряної атаки. Постраждала цивільна інфраструктура. На щастя, без поранених - вказав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль 30 вересня у соцмережах.



Дніпро

Також ворог сьогодні, 30 вересня, двічі вдарив по Дніпру, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Дніпру. Сталося займання на території приватного домоволодіння. Попередньо, минулося без постраждалих", - написав спочатку Ганжа.

А згодом додав: "Ворог знову атакував Дніпро. Попередньо, минулося без постраждалих".

Полтавська область

У Кременчуцькому районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на територію приватного домоволодіння. За уточненою інформацією, унаслідок падіння безпілотника вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та фасад приватного будинку. Попередньо, люди не постраждали зазначив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Херсонська область

росія продовжує атакувати Херсон та область. В обласному центрі відомо про 2 постраждалих, в області - ще одна людина постраждала, повідомили у Херсонській ОВА у соцмережах 30 вересня.

Донецька область

"Сьогодні, 30 вересня, на світанку російські війська завдали удару по Краматорську. Внаслідок атаки зруйновано будівлю Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради. Внаслідок серії ранкових ударів по різних районах Краматорська постраждало троє осіб", - повідомили у Краматорській міськраді у соцмережах.

Житомирська область

У Житомирській міськраді повідомили про постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Житомирську громаду.

Сьогодні вночі ворог знову атакував нашу громаду.Унаслідок нічної атаки пошкоджень зазналиоб’єкти енергетики, житлові будинки, промислові об’єкти, виробничі будівлі та складські приміщення. Постраждали двоє людей вказали у Житомирській міськраді 30 вересня у соцмережах.

росія атакувала енергетику в Україні, з ранку нові влучання - ситуація по областях