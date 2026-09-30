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В Харькове среди дня россияне ударили по ТЦ, вновь атаковали Киевскую и Ровенскую области - где ещё зафиксированы попадания

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

В Киевской области пострадали четыре человека, в Харькове — один. Удары также зафиксировали в других регионах, есть повреждения инфраструктуры.

В Харькове среди дня россияне ударили по ТЦ, вновь атаковали Киевскую и Ровенскую области - где ещё зафиксированы попадания

В Украине фиксируют новые попадания на фоне продолжающихся атак рф. В Киевской области число пострадавших увеличилось до 4. В Ровенской области враг нанес удар по инфраструктуре на севере региона. В Харькове рф атаковала ТЦ. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей.

Киевская область 

В Броварском районе в результате вражеской атаки травмирован еще один человек. Общее количество пострадавших возросло до 4. Мужчина получил множественные осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также повреждены гаражное помещение, два легковых автомобиля и фасад частного жилого дома

- написал в соцсетях 30 сентября глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Киев

Есть новые последствия российских атак и в столице.

"В Печерском районе обломки упали во двор частного здания", - написал мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях после полудня 30 сентября.

Харьков

Враг ударил боевым дроном по одному из торговых центров Киевского района. Поступила информация об одном раненом человеке

- сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях 30 сентября.

Ровенская область

Север Ровенщины подвергся очередной воздушной атаке. Пострадала гражданская инфраструктура. К счастью, без раненых 

- указал глава Ровенской ОВА Александр Коваль 30 сентября в соцсетях.

Днепр

Также враг сегодня, 30 сентября, дважды ударил по Днепру, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг нанес удар по Днепру. Произошло возгорание на территории частного домовладения. Предварительно, обошлось без пострадавших", - сначала написал Ганжа.

А позже добавил: "Враг снова атаковал Днепр. Предварительно, обошлось без пострадавших".

Полтавская область

В Кременчугском районе зафиксировано падение вражеского БПЛА на территорию частного домовладения. По уточненной информации, в результате падения беспилотника взрывной волной повреждены остекление окон и фасад частного дома. Предварительно, люди не пострадали

- отметил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.

Херсонская область

россия продолжает атаковать Херсон и область. В областном центре известно о 2 пострадавших, в области - еще один человек пострадал, сообщили в Херсонской ОВА в соцсетях 30 сентября.

Донецкая область

"Сегодня, 30 сентября, на рассвете российские войска нанесли удар по Краматорску. В результате атаки разрушено здание Управления труда и социальной защиты населения Краматорского городского совета. В результате серии утренних ударов по различным районам Краматорска пострадали три человека", - сообщили в Краматорском горсовете в соцсетях.

Житомирская область

В Житомирском горсовете сообщили о пострадавших в результате ночной атаки рф на Житомирскую громаду.

Сегодня ночью враг снова атаковал нашу громаду. В результате ночной атаки повреждены объекты энергетики, жилые дома, промышленные объекты, производственные здания и складские помещения. Пострадали два человека

- указали в Житомирском горсовете 30 сентября в соцсетях.

россия атаковала энергетику в Украине, с утра новые попадания - ситуация по областям30.09.26, 09:33 • 2788 просмотров

Юлия Шрамко

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