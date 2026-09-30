россия атаковала энергетику в Украине, с утра новые попадания - ситуация по областям
Киев • УНН
Россия атаковала Украину ракетами и дронами: в Киеве двое погибших и пятеро пострадавших. Есть повреждения в ряде областей.
россия утром 30 сентября продолжила атаку на Украину. В Киевской области поврежден супермаркет, там могут быть пострадавшие. Также по состоянию на утро зафиксированы вражеские атаки в Днепропетровской, Черкасской, Житомирской и Ровненской областях. Под ударом была в том числе энергетика. В Киеве увеличилось количество пострадавших. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей.
Киевская область
В результате атаки вражеского БПЛА в Обуховском районе в одном из населённых пунктов повреждено здание супермаркета, возник пожар. На место направили бригады экстренной медицинской помощи. По предварительной информации, там могут быть пострадавшие
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Киев
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По данным КГВА, с начала суток 30 сентября, по состоянию на 08:00, враг атаковал столицу баллистическими ракетами и БПЛА. В результате террористических атак российской федерации последствия вражеских обстрелов фиксировались в 4 районах города Киева.
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Черкасская область
Ещё одни сутки — с регулярными тревогами. Враг продолжает террор с воздуха. Силами и средствами ПВО обезврежены три российских БПЛА над областью. В Черкасском районе в результате падения вражеской цели возник пожар на объекте инфраструктуры. Его оперативно ликвидировали. Без пострадавших
Житомирская область
В течение минувшего вечера и ночи на 30 сентября от вражеских ударов пострадали 7 объектов в Житомирской, Коростенской и Звягельской общинах. Как всегда, россияне пытаются уничтожать объекты гражданской инфраструктуры. На этот раз под удар попали предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и объекты энергетики. В результате вражеской атаки также сгорели 4 автомобиля
Ровненская область
В течение вечера, ночи и утра враг атаковал Ровненскую область с воздуха. Тревога звучала во всех районах. В результате атаки жители области не пострадали. Спасибо нашим силам ПВО за хорошую работу
Днепропетровская область
Враг атаковал три района беспилотниками. В Криворожском районе противник нанес удар по Зеленодольской громаде. Повреждена инфраструктура. В Никопольском районе россияне били по Никополю и Покровской громаде. В Синельниковском районе целились по Николаевской громаде. Возник пожар. Везде обошлось без пострадавших
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