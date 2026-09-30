россия атаковала энергетику в Украине, с утра новые попадания - ситуация по областям

россия утром 30 сентября продолжила атаку на Украину. В Киевской области поврежден супермаркет, там могут быть пострадавшие. Также по состоянию на утро зафиксированы вражеские атаки в Днепропетровской, Черкасской, Житомирской и Ровненской областях. Под ударом была в том числе энергетика. В Киеве увеличилось количество пострадавших. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей.

В результате атаки вражеского БПЛА в Обуховском районе в одном из населённых пунктов повреждено здание супермаркета, возник пожар. На место направили бригады экстренной медицинской помощи. По предварительной информации, там могут быть пострадавшие

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По данным КГВА, с начала суток 30 сентября, по состоянию на 08:00, враг атаковал столицу баллистическими ракетами и БПЛА. В результате террористических атак российской федерации последствия вражеских обстрелов фиксировались в 4 районах города Киева.

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Ещё одни сутки — с регулярными тревогами. Враг продолжает террор с воздуха. Силами и средствами ПВО обезврежены три российских БПЛА над областью. В Черкасском районе в результате падения вражеской цели возник пожар на объекте инфраструктуры. Его оперативно ликвидировали. Без пострадавших

В течение минувшего вечера и ночи на 30 сентября от вражеских ударов пострадали 7 объектов в Житомирской, Коростенской и Звягельской общинах. Как всегда, россияне пытаются уничтожать объекты гражданской инфраструктуры. На этот раз под удар попали предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и объекты энергетики. В результате вражеской атаки также сгорели 4 автомобиля