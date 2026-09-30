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россия атаковала энергетику в Украине, с утра новые попадания - ситуация по областям

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Россия атаковала Украину ракетами и дронами: в Киеве двое погибших и пятеро пострадавших. Есть повреждения в ряде областей.

россия атаковала энергетику в Украине, с утра новые попадания - ситуация по областям

россия утром 30 сентября продолжила атаку на Украину. В Киевской области поврежден супермаркет, там могут быть пострадавшие. Также по состоянию на утро зафиксированы вражеские атаки в Днепропетровской, Черкасской, Житомирской и Ровненской областях. Под ударом была в том числе энергетика. В Киеве увеличилось количество пострадавших. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей.

Киевская область

В результате атаки вражеского БПЛА в Обуховском районе в одном из населённых пунктов повреждено здание супермаркета, возник пожар. На место направили бригады экстренной медицинской помощи. По предварительной информации, там могут быть пострадавшие

- написал в соцсетях 30 сентября глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Ракетно-дроновая атака на Киевщину: погиб ребёнок30.09.26, 07:24 • 2816 просмотров

Киев

Два человека погибли в результате атаки врага на столицу 30 сентября. Пострадали 5 жителей Киева. Двоих раненых медики госпитализировали

- отметил мэр Киева Виталий Кличко 30 сентября в соцсетях.

В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, пострадали четверо30.09.26, 07:02 • 4350 просмотров

По данным КГВА, с начала суток 30 сентября, по состоянию на 08:00, враг атаковал столицу баллистическими ракетами и БПЛА. В результате террористических атак российской федерации последствия вражеских обстрелов фиксировались в 4 районах города Киева.

Ещё одна тяжёлая ночь для столицы. Враг повредил энергетическую инфраструктуру. Энергетикам ДТЭК удалось оперативно вернуть свет в 8000 домов

- сообщили в энергокомпании ДТЭК.

После вражеских обстрелов Киев накрыл густой туман — что советуют спасатели30.09.26, 09:20 • 1312 просмотров

Черкасская область

Ещё одни сутки — с регулярными тревогами. Враг продолжает террор с воздуха. Силами и средствами ПВО обезврежены три российских БПЛА над областью. В Черкасском районе в результате падения вражеской цели возник пожар на объекте инфраструктуры. Его оперативно ликвидировали. Без пострадавших

- сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в соцсетях 30 сентября.

Житомирская область

В течение минувшего вечера и ночи на 30 сентября от вражеских ударов пострадали 7 объектов в Житомирской, Коростенской и Звягельской общинах. Как всегда, россияне пытаются уничтожать объекты гражданской инфраструктуры. На этот раз под удар попали предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и объекты энергетики. В результате вражеской атаки также сгорели 4 автомобиля

- указал в соцсетях глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко 30 сентября.

Ровненская область

В течение вечера, ночи и утра враг атаковал Ровненскую область с воздуха. Тревога звучала во всех районах. В результате атаки жители области не пострадали. Спасибо нашим силам ПВО за хорошую работу

- написал в соцсетях глава Ровненской ОВА Александр Коваль.

Днепропетровская область

Враг атаковал три района беспилотниками. В Криворожском районе противник нанес удар по Зеленодольской громаде. Повреждена инфраструктура. В Никопольском районе россияне били по Никополю и Покровской громаде. В Синельниковском районе целились по Николаевской громаде. Возник пожар. Везде обошлось без пострадавших

- указал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа 30 сентября в соцсетях.

рф атаковала Украину «Цирконами» и баллистикой — обезврежены пять ракет и 155 из 188 дронов30.09.26, 08:16 • 9000 просмотров

Юлия Шрамко

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