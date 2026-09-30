После вражеских обстрелов Киев накрыл густой туман — что советуют спасатели
Киев • УНН
В Киеве из-за дыма и сажи после обстрелов образовался густой туман. ГСЧС советует не проветривать помещения и закрыть окна.
Густой туман окутал Киев утром 30 сентября. Причиной стали остатки дыма и сажи после предыдущих обстрелов, которые из-за безветренной погоды и антициклона задержались у поверхности земли. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Это последствия предыдущих обстрелов. Остатки дыма и сажи поднялись в верхние слои атмосферы, а антициклон временно прижимает их к земле. Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается, но как только он подхватит этот туман и выглянет солнце — всё постепенно рассеется
Что стоит сделать сейчас:
- Закройте окна и форточки (особенно жителям Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки);
- Воздержитесь от проветривания;
- При наличии включите очиститель воздуха или проведите влажную уборку;
- Водителям: включайте противотуманные фары и соблюдайте дистанцию.
В ГСЧС призвали сохранять спокойствие, заботиться о себе и ориентироваться на официальные сообщения.