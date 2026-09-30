После вражеских обстрелов Киев накрыл густой туман — что советуют спасатели

Густой туман окутал Киев утром 30 сентября. Причиной стали остатки дыма и сажи после предыдущих обстрелов, которые из-за безветренной погоды и антициклона задержались у поверхности земли. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Это последствия предыдущих обстрелов. Остатки дыма и сажи поднялись в верхние слои атмосферы, а антициклон временно прижимает их к земле. Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается, но как только он подхватит этот туман и выглянет солнце — всё постепенно рассеется