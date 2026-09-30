Після ворожих обстрілів Київ накрив густий туман - що радять рятувальники
Київ • УНН
У Києві через дим і сажу після обстрілів утворився густий туман. ДСНС радить не провітрювати оселі та зачинити вікна.
Густий туман огорнув Київ уранці 30 вересня. Причиною стали залишки диму та сажі після попередніх обстрілів, які через безвітряну погоду та антициклон затрималися біля поверхні землі. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Це наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце — усе поступово розійдеться
Що варто зробити зараз:
- Зачиніть вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки);
- Утримайтеся від провітрювання;
- За наявності увімкніть очищувач повітря або зробіть вологе прибирання;
- Водіям: вмикайте протитуманні фари та тримайте дистанцію.
У ДСНС закликали зберігати спокій, дбати про себе та орієнтуватися на офіційні повідомлення.