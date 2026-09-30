рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів
Київ • УНН
ППО збила або придушила 5 ракет і 155 дронів. Основним напрямком удару була Київщина, влучання зафіксували у 18 місцях.
росія у ніч на 30 вересня запустила по Україні ракети "Циркон", балістику та 188 дронів. Збито або придушено 5 ракет і 155 безпілотників. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Звідки і чим вдарила рф
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 вересня (з 18:00 29 вересня) противник атакував:
- протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл. рф;
- балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської обл. рф;
- 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Атака рф йшла із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.
Де атакувала росія
"Основний напрямок удару - Київщина", - ідеться у повідомленні.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс;
- 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
росія у вересні різко збільшила атаки реактивними дронами - Повітряні сили30.09.26, 07:15 • 1722 перегляди