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рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів

Київ • УНН

 • 558 перегляди

ППО збила або придушила 5 ракет і 155 дронів. Основним напрямком удару була Київщина, влучання зафіксували у 18 місцях.

рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів

росія у ніч на 30 вересня запустила по Україні ракети "Циркон", балістику та 188 дронів. Збито або придушено 5 ракет і 155 безпілотників. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Звідки і чим вдарила рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 вересня (з 18:00 29 вересня) противник атакував:

  • протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл. рф;
    • балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської обл. рф;
      • 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”.

        Атака рф йшла із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

        Де атакувала росія

        "Основний напрямок удару - Київщина", - ідеться у повідомленні.

        Як відпрацювала ППО

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:

        • 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс;
          • 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

            Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

            Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

            росія у вересні різко збільшила атаки реактивними дронами - Повітряні сили30.09.26, 07:15 • 1722 перегляди

            Юлія Шрамко

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