рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів

Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням