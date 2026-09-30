росія у вересні різко збільшила атаки реактивними дронами - Повітряні сили

$44.820.0350.970.16
ukenru
02:27 • 21003 перегляди
Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ
01:26 • 24357 перегляди
Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі
00:27 • 19171 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням
29 вересня, 22:52 • 20244 перегляди
Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль
29 вересня, 21:23 • 21210 перегляди
Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина
29 вересня, 17:59 • 34363 перегляди
У Києві після атак по дата-центрах можливі збої в оплаті проїзду - як розрахуватись
29 вересня, 17:28 • 33570 перегляди
Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"Photo
29 вересня, 16:13 • 47996 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми
Ексклюзив
29 вересня, 15:26 • 27741 перегляди
Якої погоди чекати українцям на початку жовтня - синоптики дали прогноз
29 вересня, 14:54 • 23381 перегляди
"Просто кончені виродки" - Зеленський заявив, що ворог скинув на центр Сум чотири КАБи, є загибліPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.4м/с
78%
764мм
Популярнi новини
Токаєв назвав путіна "найбільш прийнятною політичною фігурою" на посту керівника росії для Європи та світу29 вересня, 20:10 • 12530 перегляди
Середня зарплата в Україні у серпні зменшилася на 1,1% - ДержстатPhoto29 вересня, 21:54 • 5682 перегляди
путін приховує від росіян реальний стан економіки рф - ЦПД29 вересня, 23:23 • 7028 перегляди
Парламент Словаччини звільнив міністра, коаліція Фіцо під загрозою29 вересня, 23:56 • 11246 перегляди
50 країн і чотири організації пообіцяли сприяти поверненню додому депортованих українських дітей00:55 • 8844 перегляди
Публікації
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв29 вересня, 16:32 • 40879 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми29 вересня, 16:13 • 48003 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo29 вересня, 14:38 • 37815 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto29 вересня, 12:47 • 45978 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія29 вересня, 12:41 • 38472 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Сергій Марченко
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 26045 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 33208 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 36703 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 44390 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 46034 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
FIFA (серія відеоігор)
IPad Pro
Соціальна мережа

росія у вересні різко збільшила атаки реактивними дронами - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 2138 перегляди

рф наростила кількість атак реактивними безпілотниками на Україну. Повітряні сили очікують швидких масштабованих рішень від виробників ППО.

росія у вересні різко збільшила атаки реактивними дронами - Повітряні сили

росія у вересні суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Станом на 29 вересня їх було більше, ніж за весь попередній місяць. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, під постійними атаками рф перебувають Київ, Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон та Дніпро. При цьому Сили оборони очікують від українських виробників швидких рішень для боротьби з повітряними атаками, які можна буде масштабувати.

Якщо брати масовість атак, то, звісно, що нам потрібні нові засоби, які зможуть бути ефективними й давати той результат, який очікуємо. Повітряні сили, всі Сили оборони очікують від наших виробників, від оборонки якомога швидших рішень, щоб швидше їх масштабувати за бійцями, за людьми, які щодня обороняють небо

- сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Він додав, що для відбиття ворожих атак наразі використовується переважно тактична авіація, зокрема літаки F-16, працює наземна ППО, "якщо є ракети".

Нагадаємо

За даними The Times, російські війська збільшили кількість своїх атак по Україні з застосуванням реактивних безпілотників. Вони швидше за аналогічні БПЛА з поршневим двигуном, через що українським підрозділам ППО складніше їх перехопити і знищити.

Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"29.09.26, 20:28 • 33572 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніТехнології
Вибухи
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Україна