росія у вересні різко збільшила атаки реактивними дронами - Повітряні сили
Київ • УНН
рф наростила кількість атак реактивними безпілотниками на Україну. Повітряні сили очікують швидких масштабованих рішень від виробників ППО.
росія у вересні суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Станом на 29 вересня їх було більше, ніж за весь попередній місяць. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє УНН.
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За його словами, під постійними атаками рф перебувають Київ, Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон та Дніпро. При цьому Сили оборони очікують від українських виробників швидких рішень для боротьби з повітряними атаками, які можна буде масштабувати.
Якщо брати масовість атак, то, звісно, що нам потрібні нові засоби, які зможуть бути ефективними й давати той результат, який очікуємо. Повітряні сили, всі Сили оборони очікують від наших виробників, від оборонки якомога швидших рішень, щоб швидше їх масштабувати за бійцями, за людьми, які щодня обороняють небо
Він додав, що для відбиття ворожих атак наразі використовується переважно тактична авіація, зокрема літаки F-16, працює наземна ППО, "якщо є ракети".
Нагадаємо
За даними The Times, російські війська збільшили кількість своїх атак по Україні з застосуванням реактивних безпілотників. Вони швидше за аналогічні БПЛА з поршневим двигуном, через що українським підрозділам ППО складніше їх перехопити і знищити.
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