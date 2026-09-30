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Россия в сентябре резко увеличила атаки реактивными дронами — Воздушные силы

Киев • УНН

 • 236 просмотра

РФ нарастила количество атак реактивными беспилотниками на Украину. Воздушные силы ожидают быстрых масштабных решений от производителей ПВО.

Россия в сентябре резко увеличила атаки реактивными дронами — Воздушные силы

Россия в сентябре существенно увеличила количество реактивных беспилотников, которыми атакует Украину. По состоянию на 29 сентября их было больше, чем за весь предыдущий месяц. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает УНН.

Детали

По его словам, под постоянными атаками рф находятся Киев, Харьков, Одесса, Николаев, Сумы, Херсон и Днепр. При этом Силы обороны ожидают от украинских производителей быстрых решений для борьбы с воздушными атаками, которые можно будет масштабировать.

Если брать массовость атак, то, конечно, нам нужны новые средства, которые смогут быть эффективными и давать тот результат, которого мы ожидаем. Воздушные силы, все Силы обороны ожидают от наших производителей, от оборонной промышленности как можно более быстрых решений, чтобы быстрее масштабировать их среди бойцов, среди людей, которые ежедневно защищают небо

- сказал Игнат в эфире телемарафона.

Он добавил, что для отражения вражеских атак сейчас используется преимущественно тактическая авиация, в частности самолеты F-16, работает наземная ПВО, "если есть ракеты".

Напомним

По данным The Times, российские войска увеличили количество своих атак по Украине с применением реактивных беспилотников. Они быстрее аналогичных БПЛА с поршневым двигателем, из-за чего украинским подразделениям ПВО сложнее их перехватить и уничтожить.

Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"29.09.26, 20:28 • 31456 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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