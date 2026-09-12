Реактивні БПЛА росіян роблять мобільні групи ППО України малоефективними - The Times
Київ • УНН
У серпні росія здійснила близько 2800 атак реактивними дронами проти 350 у червні. Час реагування ППО скоротився з 60 до шести секунд.
російські війська збільшили кількість своїх атак по Україні з застосуванням реактивних безпілотників. Вони швидше за аналогічні БПЛА з поршневим двигуном, через що українським підрозділам ППО складніше їх перехопити і знищити. Про це повідомляє The Times, передає УНН.
Деталі
Як зазначає видання із посиланням на дані Повітряних сил України та британські розвідувальні джерела, у серпні поточного року росія здійснила близько 2800 атак реактивними дронами. У червні поточного року атак було приблизно 350.
Лише впродовж останніх днів серпня за чотири дні було запущено близько 800 дронів, переважно у напрямку столиці. Ворог запускає ці дрони в бій практично прямо з конвеєра
Використання росіянами реактивних дронів, де-факто, зменшує ефективність українських мобільних груп ППО.
Якщо проти старих БПЛА Shahed мобільні вогневі групи мають близько 60 секунд для реагування, то реактивний дрон скорочує цей час приблизно до шести секунд
Скільки балістичних ракет виробляє рф щомісяця - Зеленський озвучив цифру12.09.26, 18:30 • 2864 перегляди