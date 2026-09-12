Реактивні БПЛА росіян роблять мобільні групи ППО України малоефективними - The Times

російські війська збільшили кількість своїх атак по Україні з застосуванням реактивних безпілотників. Вони швидше за аналогічні БПЛА з поршневим двигуном, через що українським підрозділам ППО складніше їх перехопити і знищити. Про це повідомляє The Times, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання із посиланням на дані Повітряних сил України та британські розвідувальні джерела, у серпні поточного року росія здійснила близько 2800 атак реактивними дронами. У червні поточного року атак було приблизно 350.

Лише впродовж останніх днів серпня за чотири дні було запущено близько 800 дронів, переважно у напрямку столиці. Ворог запускає ці дрони в бій практично прямо з конвеєра - заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Використання росіянами реактивних дронів, де-факто, зменшує ефективність українських мобільних груп ППО.

Якщо проти старих БПЛА Shahed мобільні вогневі групи мають близько 60 секунд для реагування, то реактивний дрон скорочує цей час приблизно до шести секунд - йдеться в матеріалі видання.

Скільки балістичних ракет виробляє рф щомісяця - Зеленський озвучив цифру