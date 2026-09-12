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Скільки балістичних ракет виробляє рф щомісяця - Зеленський озвучив цифру

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Росія щомісяця виробляє 140 балістичних ракет, для їх перехоплення потрібно 280 ракет. Україна просить допомоги у США, Європи та країн Близького Сходу.

Скільки балістичних ракет виробляє рф щомісяця - Зеленський озвучив цифру

росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць. Згідно зі стандартами НАТО, щоб збити 140 ракет треба 280 перехоплювачів балістики. Про це в інтерв’ю для Deutsche Welle розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Навіть 100 ракет - це величезний виклик. Але це те, що я хочу: мати 100–120 перехоплювачів на важкі, холодні місяці попереду. Ми могли б отримати їх від США з наявних запасів або безпосередньо з виробництва

- зазначив Зеленський.

Президент додав, що в США є політична воля допомогти Україні і продати ці перехоплювачі, але обсяги виробництва поки що не такі великі.

Це означає, що залишається варіант із наявними запасами. Чи будуть американці готові надати нам щось зі складів? Я не знаю. Побачимо

- підкреслив він.

Водночас Україна перебуває в діалозі з країнами Близького Сходу.

А ще можливий певний пакет - не дуже великий - від європейців. І з усією повагою до європейців - вони дуже допомогли, і ми це цінуємо - вони мають поділитися цими ракетами, щоб допомогти зберігати життя

- резюмував Зеленський.

Зеленський заявив про фактично безперервні удари рф і розкритикував реакцію світу12.09.26, 15:18 • 15496 переглядiв

Євген Устименко

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