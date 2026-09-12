Сколько баллистических ракет производит рф ежемесячно - Зеленский назвал цифру
Киев • УНН
Россия ежемесячно производит 140 баллистических ракет, для их перехвата необходимо 280 ракет. Украина просит помощи у США, Европы и стран Ближнего Востока.
россия производит 140 баллистических ракет в месяц. Согласно стандартам НАТО, чтобы сбить 140 ракет, нужно 280 перехватчиков баллистических ракет. Об этом в интервью для Deutsche Welle рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Даже 100 ракет - это огромный вызов. Но именно этого я хочу: иметь 100–120 перехватчиков на предстоящие тяжелые, холодные месяцы. Мы могли бы получить их от США из имеющихся запасов или непосредственно с производства
Президент добавил, что в США есть политическая воля помочь Украине и продать эти перехватчики, но объемы производства пока не такие большие.
Это означает, что остается вариант с имеющимися запасами. Будут ли американцы готовы предоставить нам что-то со складов? Я не знаю. Посмотрим
В то же время Украина находится в диалоге со странами Ближнего Востока.
А еще возможен определенный пакет - не очень большой - от европейцев. И при всем уважении к европейцам - они очень помогли, и мы это ценим - они должны поделиться этими ракетами, чтобы помочь сохранить жизни
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