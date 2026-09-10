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Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка

Киев • УНН

 • 12570 просмотра

Дело врачей клиники Odrex находится на ключевой стадии. Но судебное разбирательство далеко от завершения и может вновь затянуться.

Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка
Врач Виталий Русаков, обвиняемый по делу о смерти пациента

Более года назад двум врачам частной клиники Odrex — Виталию Русакову и Марине Белоцерковской — было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента. За это время дело врачей было передано в суд. Рассмотрение дела по существу должно было начаться еще в конце прошлого — начале этого года, однако формально этот этап начался лишь в июле 2026 года. Почему так произошло и почему ситуация выглядит как попытка избежать правосудия — читайте в материале УНН.

В конце октября 2025 года заведующему хирургическим отделением Виталию Русакову и онкологу Марине Белоцерковской частной одесской клиники "Одрекс" было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащем исполнении медиком профессиональных обязанностей, приведшем к смерти пациента. Речь идет о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана, который проходил лечение онкологического заболевания в этой клинике.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить своему пациенту Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти. Обвиняемые своей вины не признают и, казалось бы, должны быть заинтересованы в как можно более быстром судебном рассмотрении, ведь на время суда на них возлагаются определенные ограничения и процессуальные обязанности, которые влияют и на их профессиональную деятельность.

Этап первый: затягивай, если не можешь — иди в другой суд

После завершения расследования дело передали на рассмотрение в Приморский районный суд Одессы. Уже во время подготовительного производства рассмотрение неоднократно откладывалось из-за неявки защитников обвиняемых врачей, а также подачи стороной защиты процессуальных ходатайств, в частности о возвращении обвинительного акта прокурору и истребовании дополнительных документов. Судите сами — первое судебное заседание состоялось еще в конце января, но тогда суд смог лишь продлить меры пресечения подозреваемым. С того же заседания начался "марафон" ходатайств со стороны защиты — одним из первых было ходатайство об отводе прокурора, в удовлетворении которого было отказано.

В дальнейшем подготовительные судебные заседания переносили еще не один раз — неявка адвокатов, ходатайство о возвращении обвинительного акта в отношении врача Русакова и отмене мер обеспечения уголовного производства (возврате изъятых во время обыска мобильного телефона и флеш-накопителя), а также истребование документов о прохождении Аднаном Киваном лечения в других медицинских учреждениях. Все это вынуждало суд откладывать проведение заседания. В конце концов первое заседание по существу было назначено на 23 марта. Но как только начались слушания дела по существу, адвокаты заявили отвод судье.

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Только в мае суд смог приблизиться к этапу рассмотрения доказательств по делу. На заседание суда также вызвали независимого медицинского эксперта — клинического онколога. Заключение эксперта по этому делу необходимо для оценки надлежащего исполнения врачами своих обязанностей и проведения лечения, именно на это заключение в значительной степени будет опираться судья при вынесении приговора. И тут произошло (не)ожидаемое — сторона защиты подала ходатайство об изменении подсудности, то есть передаче рассмотрения дела в другой суд. Фактически этим ходатайством адвокаты не просто затормозили переход к исследованию доказательств, а сорвали его.

Этап второй: повторение пройденного

В конце концов дело передали в Киевский районный суд Одессы, где все пришлось начинать сначала — вновь проходить подготовительное производство.

Судья Виктор Чаплицкий столкнулся с аналогичной тактикой со стороны защиты: адвокаты либо отсутствуют, либо подают гору ходатайств. В результате судья был вынужден неоднократно переносить судебные заседания или вместо рассмотрения дела тратить время на рассмотрение ходатайств. Только в августе суд смог перейти к рассмотрению дела по существу. К тому моменту судебная волокита продолжалась уже восемь месяцев, но реально все только начиналось.

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На сегодняшний день суд всё ещё находится на стадии исследования доказательств и вот-вот должен перейти к заслушиванию независимого медицинского эксперта. Как продемонстрировала ситуация в Приморском райсуде, это может стать поворотным моментом в рассмотрении — и не только из-за важности выводов эксперта для решения по делу, но и из-за явного нежелания стороны защиты, чтобы эксперт эти выводы озвучил.

Судья Чаплицкий назначил судебные заседания до конца сентября — по решению судьи они должны проходить чуть ли не каждый день. Это уже вызвало недовольство со стороны одного из обвиняемых — врача Виталия Русакова, который должен был быть заинтересован в скорейшем рассмотрении дела, поскольку в отношении него суд применил ограничения в виде ночного домашнего ареста и отстранения от должности в клинике Odrex.

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Очередное судебное заседание состоялось вчера, 9 сентября, следующее запланировано на 10 сентября. Суд уже заслушал возражения защиты Русакова относительно доказательств стороны обвинения и планирует заслушать защиту Белоцерковской. После этого в суд вызовут медицинского эксперта. И накануне этого события начинают происходить странные вещи — появляется информация, что якобы где-то в 90-х годах председатель Киевского райсуда Одессы Сергей Чванкин мог иметь какую-то связь с Аднаном Киваном. Для понимания сути появления такой информации следует вернуться к периоду, когда дело рассматривал Приморский суд.

Буквально в тот момент, когда в процессе должен был появиться эксперт, защита заявила ходатайство об изменении подсудности на основании того, что представитель потерпевших, адвокат Даниил Гранин, в 2016–2020 годах работал в Приморском районном суде Одессы. И это при том, что он завершил работу в суде до момента, когда там начала работать судья Лариса Переверзева, рассматривавшая дело врачей. Но в итоге этого оказалось достаточно для изменения подсудности.

Возникает логичный вопрос — ожидать ли подобного развития событий и сейчас?

Цель затягивания — бегство от правосудия?

Сторона защиты имеет целый арсенал процессуальных возможностей для защиты подсудимого. Но довольно часто адвокаты формируют на основе этого арсенала стратегию затягивания, и именно эта стратегия вырисовывается в деле врачей «Одрекса». Но почему врачам выгодно длительное время находиться под домашним арестом и быть отстранёнными от должностей, пребывать в статусе подсудимых? Время — мощный инструмент, который отдаляет их от окончательного решения суда. Каким будет это решение, разумеется, определит суд по результатам рассмотрения. Но уже заметно изменение риторики врача Русакова, который перешёл от заявлений о непонимании предъявленных ему обвинений к заявлениям о необходимости изменения подхода к наказанию за врачебную ошибку, которую он считает нетяжким преступлением. То есть как минимум ошибка имела место?

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Ещё один весомый аргумент в пользу затягивания — срок давности. Для статьи, по которой судят врачей, он составляет три года с момента совершения преступления. Поскольку Аднан Киван умер в конце октября 2024 года, срок истекает осенью 2027 года. Если к этому времени приговор не вступит в законную силу — дело будет закрыто. Осталось немного больше года. Как свидетельствует предыдущая история рассмотрения дела, если снова произойдёт изменение подсудности, то этот срок можно будет довольно легко преодолеть с помощью повторения процессуальных манёвров, поскольку суд будет вынужден вернуться к стадии подготовительного производства. И тогда удачное бегство от правосудия станет реальностью, а семья покойного бизнесмена потеряет шанс не только узнать реальные причины смерти Аднана Кивана, но и получить ответ на вопрос, кто же виновен.

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Лилия Подоляк

ЗдоровьеКриминал и ЧПпубликации
Odrex
Одесса