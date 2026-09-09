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У справі лікарів Odrex суд заслухав заперечення захисту одного з обвинувачених у медичній недбалості

Київ • УНН

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У Київському райсуді Одеси триває розгляд справи лікарів Odrex, обвинувачених у недбалості, що призвела до смерті пацієнта.

У справі лікарів Odrex суд заслухав заперечення захисту одного з обвинувачених у медичній недбалості

У Київському районному суді Одеси сьогодні відбулося чергове засідання у справі щодо лікарів клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Медиків обвинувачують у медичній недбалості, яка за версією слідства, могла спричинити смерть бізнесмена Аднана Ківана, пише УНН

Під час сьогоднішнього судового засідання захист лікаря Русакова озвучив свої заперечення на докази сторони обвинувачення. Аргументи захисту суд почав заслуховувати ще на попередніх засіданнях, однак на останньому, яке відбулося 4 вересня, адвокат Русакова подав клопотання про відвід судді. Після розгляду клопотання у ньому було відмовлено, однак це затягло судовий процес, адже суд замість дослідження доказів мав витрачати час на процесуальні питання.  

Наступне судове засідання призначене на завтра, 10 вересня, на ньому планується заслухати заперечення захисту Марини Бєлоцерковської.

Зараз суд перебуває на одній із ключових стадій процесу – дослідження доказів. Саме під час неї суд має оцінити медичну документацію, висновки судово-медичних експертиз, клінічні протоколи та інші матеріали, на яких ґрунтується обвинувачення. 

Русакова та Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити Аднану Ківану необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. За висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису та смерті пацієнта. Обвинувачені своєї вини не визнають.

Дії сторони захисту та фактор часу у справі лікарів Odrex 

Судовий розгляд уже понад сім місяців супроводжується численними спробами затягнути процес, зокрема, засідання не відбувалися через неявку адвокатів. неодноразово відкладався через процесуальні клопотання сторони захисту. Також адвокати обвинувачених заявляли відводи суддям, ініціювали зміну підсудності та клопотали про повернення обвинувального акту прокурору. У результаті після передачі провадження з Приморського до Київського районного суду Одеси підготовче провадження довелося проходити повторно, а коли суд нарешті перейшов до розгляду справи по суті – адвокати сторони захисту почали ігнорувати засідання. 

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Лікар Русаков, крім того, активно тисне на суддю, зокрема, публікуючи меми з його фото. А коли суд продовжив його відсторонення від посади у клініці Odrex, для того аби він не міг спілкуватися з свідками, Русаков звернувся до своїх пацієнтів із закликом скаржитися до Вищої ради правосуддя через те, що вони не можуть потрапити до нього на прийом. Масові однотипні скарги можуть створювати психологічний тиск на суддю, навіть якщо надалі вони виявляться безпідставними. Суддя у такому випадку змушений витрачати час на пояснення та реагування на кожне звернення.

Опитані УНН юристи не виключали, що сукупність таких процесуальних дій може бути тактикою сторони захисту, спрямованою на закриття справи через завершення строків давності. Зокрема, президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Нев'ядомський наголошував, що кожне безпідставне відкладення судового розгляду наближає кримінальне провадження до закриття на підставі спливу строків давності, що унеможливить встановлення справедливості у справі про смерть Аднана Ківана.  

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Фактор часу у цій справі відіграє неабияку роль. Оскільки Аднан Ківан помер наприкінці жовтня 2024 року, а обвинувачення висунуто за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України, трирічний строк давності, передбачений для таких справ, спливає восени 2027 року. До цього моменту вирок має не лише бути ухвалений судом першої інстанції, а й набрати законної сили. 

Отже, постійні процесуальні "маневри" захисту можуть поставити питання про те чи буде винесене справедливе судове рішення, чи справу закриють по завершенні передбачених строків. 

Юлія Мельник

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