Під Києвом новонароджена дівчинка випала з шостого поверху, врятувати її не вдалося
Київ • УНН
У Борисполі новонароджена дівчинка випала з балкона шостого поверху й померла в лікарні. Поліція розпочала розслідування.
У Борисполі, що під Києвом, з шостого поверху випало немовля. Новонароджену дівчинку врятувати не вдалося. Як повідомили у поліції Київської області, розпочато досудове розслідування, передає УНН.
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За попередніми даними, дитина знаходилась на балконі з матірʼю. Дівчинка була доставлена до лікарні. Попри зусилля медиків, дитину не вдалося врятувати.
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