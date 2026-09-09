Під Києвом новонароджена дівчинка випала з шостого поверху, врятувати її не вдалося

У Борисполі, що під Києвом, з шостого поверху випало немовля. Новонароджену дівчинку врятувати не вдалося. Як повідомили у поліції Київської області, розпочато досудове розслідування, передає УНН.

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За попередніми даними, дитина знаходилась на балконі з матірʼю. Дівчинка була доставлена до лікарні. Попри зусилля медиків, дитину не вдалося врятувати.

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За даним фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.

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