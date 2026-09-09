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Под Киевом новорождённая девочка выпала с шестого этажа, спасти её не удалось

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В Борисполе новорождённая девочка выпала с балкона шестого этажа и умерла в больнице. Полиция начала расследование.

Под Киевом новорождённая девочка выпала с шестого этажа, спасти её не удалось

В Борисполе, расположенном под Киевом, из окна шестого этажа выпал младенец. Спасти новорождённую девочку не удалось. Как сообщили в полиции Киевской области, начато досудебное расследование, передаёт УНН.

Детали

По предварительным данным, ребёнок находился на балконе вместе с матерью. Девочку доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти ребёнка не удалось.

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По данному факту следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Антонина Туманова

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