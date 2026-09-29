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Отключения света из-за российских атак распространились западнее - где нет электрики

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Из-за обстрелов часть потребителей в пяти областях осталась без света. Ограничений электроснабжения 29 сентября не прогнозируют.

Отключения света из-за российских атак распространились западнее - где нет электрики

Российские атаки утром 29 сентября оставили без света часть жителей в пяти областях, в том числе Винницкой и Житомирской. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго.

Атаки рф

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром обесточена часть потребителей в Винницкой, Житомирской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы

- сообщили в Минэнерго.

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Будут ли отключения по графикам

Применение ограничений сегодня не прогнозируется

- указали в Минэнерго.

Но потребителей просят, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00 и ограничить использование мощных электроприборов с 17:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 29 сентября, по состоянию на 09:30 оно было на 5% ниже, чем в это же время в предыдущий день — в понедельник. Причина изменений — ясная погода во всех регионах Украины. Это способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций и соответствующему уменьшению объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 28 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 25 сентября.

Юлия Шрамко

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