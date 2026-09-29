Президент Молдовы эмоционально отреагировала на «преднамеренные» удары рф по Киеву

Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на новые российские удары по Украине и заявила, что Россия намеренно атакует мирных людей, их дома и критически важную инфраструктуру. Об этом Санду написала в Facebook, сообщает УНН.

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По ее словам, Россия непрерывно атакует Украину. Прошлой ночью и утром под воздушными ударами оказались города и общины в разных регионах страны, есть погибшие и раненые.

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Санду отдельно упомянула удары по Киеву, где, по ее словам, были атакованы Национальная академия наук, жилые дома и медицинское учреждение. В Харькове в результате ударов пострадали десятки людей, среди них дети.

"Россия намеренно бьет по людям"

Все эти атаки демонстрируют, что Россия намеренно бьет по людям — по их домам, по экономике и инфраструктуре, от которых зависит их повседневная жизнь — заявила президент Молдовы.

Санду подчеркнула, что Россия должна ответить за совершенные преступления. Вместе с тем она призвала и впредь поддерживать Украину и ее право жить свободно и мирно.

Россия должна ответить за свои преступления, а Украину необходимо и впредь поддерживать в ее праве жить свободно и в мире — подытожила Санду.

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