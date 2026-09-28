Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет

Бывшая девушка Пресли Гербера Кэмерон Роррисон опубликовала эмоциональное прощание с ним через несколько дней после смерти 27-летнего сына супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнде Гербера. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Роррисон, которая встречалась с Пресли с 2018 по 2020 год, рассказала, что ей было сложно найти слова, способные передать, каким человеком он был.

Каждый, кому посчастливилось знать Пресли, будет знать и помнить его за его широко открытое сердце, невероятное сострадание и понимание"