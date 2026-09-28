Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет
Киев • УНН
Кэмерон Роррисон впервые публично попрощалась с Пресли Гербером, который умер в возрасте 27 лет. Причина смерти до сих пор устанавливается.
Бывшая девушка Пресли Гербера Кэмерон Роррисон опубликовала эмоциональное прощание с ним через несколько дней после смерти 27-летнего сына супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнде Гербера. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Роррисон, которая встречалась с Пресли с 2018 по 2020 год, рассказала, что ей было сложно найти слова, способные передать, каким человеком он был.
Каждый, кому посчастливилось знать Пресли, будет знать и помнить его за его широко открытое сердце, невероятное сострадание и понимание"
Причину смерти еще устанавливают
Пресли Гербер умер 20 сентября в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. Полиция Санта-Моники сообщала о подозрении на передозировку, однако официальную причину смерти пока не установили. Правоохранители также заявили, что признаков насильственной смерти не обнаружили.
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После проведения вскрытия тело Гербера кремировали. Судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес сообщила, что для окончательного заключения необходимы дополнительные исследования.
При жизни Пресли публично рассказывал о борьбе с зависимостью и проблемах с психическим здоровьем. В 2023 году он заявлял, что хочет использовать собственный опыт, чтобы помогать людям, оказавшимся в подобной ситуации.
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