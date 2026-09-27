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Раненый в монастыре польский священник простил напавшего на него украинца

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Священник Адриан, раненный во время нападения в Ярославе, простил нападавшего. Он призвал не обвинять всех украинцев из-за преступления одного человека.

Раненый в монастыре польский священник простил напавшего на него украинца

Священник, раненый во время нападения в монастыре в Польше, простил нападавшего и призвал не обвинять всех украинцев. Об этом сообщает Onet, передает УНН.

Подробности

Отец Адриан, пострадавший во время нападения с ножом в Ярославском аббатстве, во время проповеди заявил, что прощает нападавшего. Он также призвал молиться за погибшего священника, пострадавших и самого нападавшего.

Я также хотел бы попросить вас не обвинять народ, из которого происходит преступник... Зло было совершено конкретным лицом, которое несет ответственность за свои действия

 - сказал он.

Напомним

В Польше один человек погиб, а четверо получили ранения в результате нападения с ножом в монастыре сестер-бенедиктинок в Ярославе в Подкарпатском воеводстве. Среди пострадавших есть священнослужители. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины. 

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что задержанный украинец мог иметь психические расстройства и находится в больнице. 

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на преступление в аббатстве сестер-бенедиктинок в Ярославе, совершенное украинцем, и подчеркнул, что шокирован этим злом. 

Польский суд назначил украинцу три месяца предварительного заключения. Из-за состояния здоровья он будет находиться под стражей в стационаре.

Евгений Устименко

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