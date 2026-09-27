В Одессе иностранец на BMW устроил масштабное ДТП, среди пострадавших — полицейские и военнослужащие ТЦК

В Одессе произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали двое полицейских и трое военнослужащих ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Авария произошла вечером 26 сентября на улице Среднефонтанской, пострадали.

По предварительной информации правоохранителей, на мобильном блокпосту сотрудники полиции совместно с сотрудниками ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению граждан. В это время 52-летний иностранец, управлявший автомобилем "BMW", который двигался со стороны железнодорожного вокзала, допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами, находившимися в пробке.

В результате столкновения произошел наезд на двух полицейских и трех военнослужащих. Повреждены пять автомобилей.

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В настоящее время всех пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Степень тяжести полученных ими телесных повреждений в настоящее время устанавливается.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области и патрульные полицейские. Все участники автопроисшествия будут проверены на состояние опьянения.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. После этого событию будет дана соответствующая правовая квалификация.