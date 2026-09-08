Масштабное ДТП под Одессой: погибли две женщины, еще 25 человек пострадали
Киев • УНН
Один из рейсовых автобусов выехал на встречную полосу. Погибли две женщины, среди 25 пострадавших — пятеро детей.
Вблизи Одессы столкнулись два рейсовых автобуса, в результате аварии погибли две женщины, известно о 25 пострадавших, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Предварительно установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда один из водителей выехал на полосу встречного движения.
Погибли две женщины. Еще как минимум 25 гражданам, среди которых 5 детей, оказывается медицинская помощь.
Добавим
Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц.
Отметим, что это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Решается вопрос о задержании водителя маршрутки, допустившего дорожно-транспортное происшествие, и уведомлении его о подозрении.
Также в рамках производства будет проведен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия. Следствие продолжается.
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