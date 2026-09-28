Число жертв в результате атаки рф на НАН Украины возросло — под завалами обнаружили тело погибшего

В Киеве во время аварийных работ в НАН Украины деблокировали тело еще одного погибшего. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Шевченковском районе, в нежилом здании в центре столицы, во время аварийно-спасательных работ деблокировали тело еще одного погибшего