Число жертв в результате атаки рф на НАН Украины возросло — под завалами обнаружили тело погибшего
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева спасатели деблокировали тело еще одного погибшего в здании НАНУ. В Соломенском районе горят автомобили после падения БПЛА.
В Киеве во время аварийных работ в НАН Украины деблокировали тело еще одного погибшего. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Шевченковском районе, в нежилом здании в центре столицы, во время аварийно-спасательных работ деблокировали тело еще одного погибшего
Добавим
В Соломенском районе, по словам мэра, в результате падения БпЛА во двор жилого дома горят автомобили.
Экстренные службы направляются на место.
В Киеве количество пострадавших в результате атак РФ возросло до 24 — что известно об их состоянии28.09.26, 21:25 • 2858 просмотров
Напомним
Как сообщал УНН, российский удар по зданию Президиума НАН Украины в Киеве унес жизнь помощницы Владимира Горбулина. Сам академик получил легкие ранения.