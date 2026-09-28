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Число жертв в результате атаки рф на НАН Украины возросло — под завалами обнаружили тело погибшего

Киев • УНН

 • 7872 просмотра

В Шевченковском районе Киева спасатели деблокировали тело еще одного погибшего в здании НАНУ. В Соломенском районе горят автомобили после падения БПЛА.

Число жертв в результате атаки рф на НАН Украины возросло — под завалами обнаружили тело погибшего

В Киеве во время аварийных работ в НАН Украины деблокировали тело еще одного погибшего. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Шевченковском районе, в нежилом здании в центре столицы, во время аварийно-спасательных работ деблокировали тело еще одного погибшего 

- сообщил Кличко.

Добавим 

В Соломенском районе, по словам мэра, в результате падения БпЛА во двор жилого дома горят автомобили.

Экстренные службы направляются на место.

В Киеве количество пострадавших в результате атак РФ возросло до 24 — что известно об их состоянии28.09.26, 21:25 • 2858 просмотров

Напомним

Как сообщал УНН, российский удар по зданию Президиума НАН Украины в Киеве унес жизнь помощницы Владимира Горбулина. Сам академик получил легкие ранения.

Антонина Туманова

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