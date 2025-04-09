Национальная академия наук Украины

Киевсовет опроверг слухи о застройке "Дворика с воронами" на Рейтарской, 9. Участок передан в аренду на 10 лет исключительно для туристической инфраструктуры и заведений питания.
Экологические прокуроры начали проверку законности инвестиционного соглашения по застройке земель Ботсада Гришко в Киеве. Проверка инициирована из-за общественного резонанса и угрозы потери ценных земель с уникальными видами растений.
Руководитель КГВА Тимур Ткаченко обратится к руководству ботсада Гришко и НАН о расторжении инвестдоговора о застройке территории. Договор от 2018 года предусматривает застройку участка на Садово-Ботанической.
Госаудитслужба выявила нарушения в передаче земли Нацботсаду им. Гришко под строительство жилья на ул. За 6 лет застройщик предоставил ботсаду товаров и услуг на 2,6 млн грн.
Украинский научно-исследовательский флагман доставил на антарктическую станцию техническую команду и грузы для модернизации. Судно привезло также свежие фрукты и овощи для зимовщиков.
Украинцы могут официально докупить страховой стаж для выхода на пенсию. Один месяц стажа стоит 1760 грн, а год - 21 тыс. грн, сообщила эксперт Института демографии.
С 1 января 2025 года все медицинские учреждения будут работать через Программу медицинских гарантий НСЗУ. Первый договор уже заключил Институт травматологии и ортопедии, другие учреждения должны выполнить требования НСЗУ.
Правительство одобрило план СНБО по сохранению национальной идентичности украинцев в рф и на исторически населенных ими землях. План предусматривает сбор свидетельств о преступлениях, противодействие пропаганде и освещение истории украинцев в образовательных программах.
Традиционный рождественский стол в 2024 году обойдется украинцам в 1365 грн, что на 41% больше чем в прошлом году. Самыми дорогими блюдами будут жареная рыба, кутья и борщ с фасолью.
Избран новый председатель адвокатского объединения «Барристерс».
Издательство "Научная мысль" НАН Украины объявило о ликвидации и банкротстве. Последним днем работы книжного магазина на Терещенковской и онлайн-магазина станет 2 декабря 2024 года.
Бюджетный комитет ВР принял проект госбюджета ко второму чтению с важными изменениями. Среди главных - 2 млрд долларов от Британии на оружие и сохранение 64% НДФЛ для общин.
Детектив НАБУ Виктор Ярема рассказал о коррупционных схемах в госпредприятиях НААН с земельными участками. Впрочем, в деле против экс-министра Сольского НАБУ опирается на сомнительный советский документ.
Старший детектив НАБУ Виктор Ярема выразил сомнения относительно достоверности документа 1953 года в деле против экс-министра Сольского. Документ, на который опирается следствие, является лишь копией с рукописными правками и не имеет оригинала ни в одном госоргане.
Эксперты КНИИСЭ оценили сроки восстановления различных экосистем Украины после войны. Для полного восстановления лесов понадобится 30-50 лет, водных ресурсов - 10-20 лет, а заповедных зон - от 10 до 40 лет.
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ.
По самым оптимистичным прогнозам население Украины к 2051 году составит 37-38 млн человек. Пессимистические сценарии предусматривают уменьшение до 22-25 млн человек.
Эксперт оценивает мобилизационный ресурс Украины в максимум 5 млн мужчин в возрасте 25-60 лет. Общая численность населения на подконтрольных территориях составляет чуть более 31 млн.
В Черновцах открылась выставка «Экспедиция по Солнечной системе», созданная швейцарскими учеными. Экспозиция представлена в формате комикса и сопровождается интерактивными занятиями для детей разного возраста.
Александр Колотилин назвал абсурдным дело НАБУ против себя и Николая Сольского по завладению землями. Он утверждает, что участки находятся у владельцев и не арестованы, считая дело политическим.
Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии из шести человек для отбора директора Бюро экономической безопасности. Трое членов комиссии от правительства, трое - от международных партнеров.
Проверка выявила, что госпредприятия НААН не имели документов на земли, которыми пользовались. Ветераны АТО получили эти участки, поскольку они находились в запасе и не было оснований для отказа.
Стратегия определяет демографические угрозы и пути их преодоления в Украине. Цель - обеспечить демографический рост, сохранить человеческий капитал и создать условия для возвращения украинцев, которые вынужденно покинули страну.
В Центре хирургии им. Шалимова рассказали об изменениях в работе из-за войны. Отделение микрохирургии реорганизовано для лечения военных, проводятся сложные операции по аутотрансплантации.
США передали Украине 4 средневековые сабли IX-XIII вв. , похищенные россией с оккупированных территорий. Артефакты обнаружили в международном почтовом отделении в Нью-Джерси под видом "набора для барбекю".
Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов, но Бровары не входят в этот список. Городской голова Игорь Сапожко подтвердил, что название города остается неизменным.
Олимпийская сабля Ольги Харлан продана на аукционе за 10 млн грн. Средства направят на закупку автоматизированных турелей «ШаБля» для украинской пехоты, сообщил Сергей Притула.
НАБУ намерено допросить более тысячи воинов АТО по делу экс-министра Сольского, несмотря на их участие в боевых действиях. Экспертизы и решения суда ставят под сомнение обоснованность подозрений НАБУ в незаконном завладении землей.
Госпредприятия НААН, которые инициировали дело против экс-министра Сольского, потеряли почти половину земель за годы независимости. Это значительно усложнило расследование НАБУ, поскольку трудно установить, кому принадлежит земля.
ЮНЕСКО окажет поддержку в проведении археологических исследований на территориях, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС. Организация поможет с мониторингом, координацией и обучением по фиксации преступлений, связанных с культурными ценностями.