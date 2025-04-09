Национальная академия наук Украины

НАБУ планирует допрос АТОшников в рамках дела против Сольского, несмотря на то, что большинство из них воюет - директор бюро

НАБУ намерено допросить более тысячи воинов АТО по делу экс-министра Сольского, несмотря на их участие в боевых действиях. Экспертизы и решения суда ставят под сомнение обоснованность подозрений НАБУ в незаконном завладении землей.