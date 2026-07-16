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Офис Генпрокурора обжалует решение суда о застройке территории ботсада им. Гришко в Киеве

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Офис Генпрокурора подал апелляцию на решение суда, который отказал в признании недействительным договора с частной компанией. Прокуратура считает, что договор создает риск незаконного отчуждения государственного имущества.

Офис Генпрокурора обжалует решение суда о застройке территории ботсада им. Гришко в Киеве
Фото: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда города Киева, который отказал в удовлетворении иска о признании недействительным договора между Национальным ботаническим садом им. Н. Н. Гришко НАН Украины и частной компанией. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Речь идет о договоре, заключенном в 2018 году, который предусматривает реконструкцию объектов недвижимости на территории ботанического сада. Согласно его условиям, после завершения работ большая часть реконструированных объектов должна перейти в собственность частного общества.

По убеждению прокуратуры, выполнение этого договора создает риск незаконного отчуждения государственного имущества и земель природно-заповедного фонда, на которых оно расположено. На нарушение законодательства при его заключении также указывала Государственная аудиторская служба Украины

- говорится в сообщении.

В июне 2026 года Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска Специализированной экологической прокуратуры. Суд пришел к выводу, что спорный договор не противоречит интересам государства и общества.

В свою очередь, прокуратура не согласилась с таким решением и настаивает на его отмене в апелляционном порядке.

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко - это почти 130 гектаров природно-заповедного фонда и памятник садово-паркового искусства национального значения. Здесь расположена знаменитая Сиреневая роща, а коллекция растений является одной из крупнейших в Европе. Ботанический сад имеет исключительное природоохранное, научное и рекреационное значение. Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора и впредь будет отстаивать в судах интересы государства, обеспечивая защиту государственного имущества и особо ценных земель природно-заповедного фонда от незаконного отчуждения и застройки

- говорится в сообщении.

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