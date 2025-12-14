Недвижимость

В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений

В Украине отсутствуют четкие процедуры доступа к медицинской документации и прозрачные механизмы оценки медицинской помощи, что в очередной раз подтвердил скандал с частной клиникой "Одрекс". Заместитель председателя Комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева работает над соответствующими изменениями в законодательство.