Недвижимость

Кабинет министров обновил показатели средней стоимости ремонтных работ для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення. Постановление вступает в силу с 5 января 2026 года, что позволит точнее учитывать актуальные рыночные цены и увеличит суммы компенсаций.
Российская армия атаковала Харьков беспилотником, попав в крышу административного здания. В Чугуевском районе дрон попал в автомобиль, пострадали 10-летняя девочка и 65-летняя женщина.
В результате массированной вражеской атаки на Одессу обесточены объекты энергетической инфраструктуры, в большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение. Зафиксировано двое пострадавших, информация уточняется.
Из законопроекта №12377 изъяли норму об обязательной регистрации договоров аренды жилья. ВР планирует принять его на следующей неделе, а также рассматривает снижение налоговых ставок для арендодателей.
В таунхаусе в Белогородке обнаружили без признаков жизни супругов и их 11-летнюю дочь. 4-летний сын находится в тяжелом состоянии, вероятная причина трагедии – отравление угарным газом из-за неисправности котла.
В Украине отсутствуют четкие процедуры доступа к медицинской документации и прозрачные механизмы оценки медицинской помощи, что в очередной раз подтвердил скандал с частной клиникой "Одрекс". Заместитель председателя Комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева работает над соответствующими изменениями в законодательство.
Правоохранители сообщили о подозрении троим жителям Винницкой области за вымогательство 200 000 долларов США и разбой. Злоумышленники угрожали семье предпринимателей, применяли насилие и заставляли подписывать долговые расписки.
Международная корпорация КУБ начала выдачу ключей инвесторам 13-й секции ЖК "Сады Ривьеры" в Одессе. Завершение секций 11 и 12 запланировано на 2026 год.