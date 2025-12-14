$42.270.00
Эксклюзив
12:56 • 7492 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 13721 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 34508 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 59645 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 42244 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 40865 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 33538 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20290 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 19139 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16745 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Новости по теме
Кабмин обновил расчет стоимости ремонта по программе єВідновлення

Кабинет министров обновил показатели средней стоимости ремонтных работ для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення. Постановление вступает в силу с 5 января 2026 года, что позволит точнее учитывать актуальные рыночные цены и увеличит суммы компенсаций.

Недвижимость • 14 декабря, 00:59 • 3464 просмотра
российский беспилотник попал в крышу админздания Харькова - ОВА

Российская армия атаковала Харьков беспилотником, попав в крышу административного здания. В Чугуевском районе дрон попал в автомобиль, пострадали 10-летняя девочка и 65-летняя женщина.

Война в Украине • 13 декабря, 15:42 • 4544 просмотра
Перебои со светом, большинство Одессы без тепла и воды: показали последствия одной из самых массированных атак рф на Одесскую областьPhoto

В результате массированной вражеской атаки на Одессу обесточены объекты энергетической инфраструктуры, в большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение. Зафиксировано двое пострадавших, информация уточняется.

Война в Украине • 13 декабря, 07:30 • 3884 просмотра
Обязательной регистрации договоров аренды пока не будет: в Раде размышляют о снижении налога для арендодателей

Из законопроекта №12377 изъяли норму об обязательной регистрации договоров аренды жилья. ВР планирует принять его на следующей неделе, а также рассматривает снижение налоговых ставок для арендодателей.

Экономика • 12 декабря, 15:58 • 3471 просмотра
Трагедия под Киевом: семья погибла от отравления угарным газом, 4-летний мальчик в тяжелом состоянии

В таунхаусе в Белогородке обнаружили без признаков жизни супругов и их 11-летнюю дочь. 4-летний сын находится в тяжелом состоянии, вероятная причина трагедии – отравление угарным газом из-за неисправности котла.

Общество • 12 декабря, 13:02 • 4267 просмотра
Эксклюзив
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений

В Украине отсутствуют четкие процедуры доступа к медицинской документации и прозрачные механизмы оценки медицинской помощи, что в очередной раз подтвердил скандал с частной клиникой "Одрекс". Заместитель председателя Комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева работает над соответствующими изменениями в законодательство.

Политика • 12 декабря, 10:23 • 27048 просмотра
Требовали 200 000 долларов и совершали разбой в отношении предпринимателей: троим жителям Винницкой области объявлено подозрениеPhoto

Правоохранители сообщили о подозрении троим жителям Винницкой области за вымогательство 200 000 долларов США и разбой. Злоумышленники угрожали семье предпринимателей, применяли насилие и заставляли подписывать долговые расписки.

Общество • 12 декабря, 09:27 • 3485 просмотра
В жилом районе "Сады Ривьеры" от корпорации КУБ началась выдача ключей инвесторам секции №13Photo

Международная корпорация КУБ начала выдачу ключей инвесторам 13-й секции ЖК "Сады Ривьеры" в Одессе. Завершение секций 11 и 12 запланировано на 2026 год.

Новости Бизнеса • 12 декабря, 08:00 • 10274 просмотра