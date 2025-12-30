Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров

$42.060.13
49.560.13
ukenru
01:10 • 508 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 10064 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 14975 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 13612 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 16826 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 19093 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 17776 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 21381 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 22113 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 21342 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
5м/с
81%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
лавров заявил, что украинские дроны атаковали резиденцию путина: пригрозил ответным ударом и пересмотром переговорной позиции рф29 декабря, 15:44 • 10010 просмотра
Трамп заявил об ударе по "крупному объекту" в Венесуэле - Bloomberg29 декабря, 15:59 • 11124 просмотра
Трамп провел "позитивный разговор" с путиным по Украине - Белый дом29 декабря, 16:11 • 7654 просмотра
Большинство регионов Украины завтра столкнутся с отключениями света29 декабря, 16:27 • 3786 просмотра
москва пытается сорвать дипломатию: Зеленский обсудил с Мерцем российский фейк об атаке на резиденцию путина29 декабря, 16:39 • 5320 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 28201 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 29779 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 39344 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 149055 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 191947 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Европа
Флорида
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 15312 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 28441 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 38225 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 48732 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 149055 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
McDonnell Douglas F-15 Eagle
Отопление
Хранитель

Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Латвия официально завершила строительство 280 км инженерных заграждений на границе с Россией. Это первый этап комплексной системы защиты, который дополняется современными системами видеонаблюдения и технического мониторинга.

Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров

Латвия официально завершила строительство инженерных заграждений на границе с Россией, реализовав масштабный проект по повышению национальной безопасности. Об этом сообщает DW со ссылкой на государственную компанию Valsts Nekustamie Īpašumi (VNĪ), которая координирует реализацию проекта безопасности, передает УНН.

Детали

По информации латвийской стороны, сооружение физического барьера является лишь первым этапом комплексной системы защиты границы. Сейчас государство переходит к следующей фазе работ. 

Всего на латвийско-российской границе возведено около 280 км заграждения, которое является сплошным барьером в тех местах, где это было технически возможно

- сообщили в госкомпании.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис подчеркнул, что после завершения строительства ограждения продолжается внедрение современных систем видеонаблюдения и технического мониторинга. Они должны обеспечить постоянный контроль над восточной границей Европейского Союза. 

Оснащение границы высокотехнологичным оборудованием продолжается, а наша конечная цель – создать самую современную пограничную службу на восточной границе ЕС

- сказал Рихардс Козловскис.

Помимо самого ограждения, обустроены дороги для пограничного патрулирования, технические платформы и контрольные пункты. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы и перемещения вблизи границы. 

Отмечается, что весной 2026 года Латвия планирует начать обустройство понтонных переходов на заболоченных участках вблизи озера Питель. Это должно усилить контроль в труднодоступных районах.

Как пишет DW, в 2024 году забор длиной около 145 км также построили вдоль латвийско-белорусской границы.

Напомним

Лидеры Латвии, Литвы и Эстонии заявили о необходимости совместного решения по демонтажу железнодорожного сообщения с Россией и Беларусью. Президенты стран Балтии обсудили этот вопрос и передали его министрам для дальнейшей проработки.

россия хочет получить мир, где грубая сила преобладает над международным правом - президент Латвии24.09.25, 17:44 • 4233 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Недвижимость
Техника
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Латвия
Европейский Союз
Литва
Эстония