Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров

Латвия официально завершила строительство инженерных заграждений на границе с Россией, реализовав масштабный проект по повышению национальной безопасности. Об этом сообщает DW со ссылкой на государственную компанию Valsts Nekustamie Īpašumi (VNĪ), которая координирует реализацию проекта безопасности, передает УНН. Детали По информации латвийской стороны, сооружение физического барьера является лишь первым этапом комплексной системы защиты границы. Сейчас государство переходит к следующей фазе работ. Всего на латвийско-российской границе возведено около 280 км заграждения, которое является сплошным барьером в тех местах, где это было технически возможно - сообщили в госкомпании. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис подчеркнул, что после завершения строительства ограждения продолжается внедрение современных систем видеонаблюдения и технического мониторинга. Они должны обеспечить постоянный контроль над восточной границей Европейского Союза. Оснащение границы высокотехнологичным оборудованием продолжается, а наша конечная цель – создать самую современную пограничную службу на восточной границе ЕС - сказал Рихардс Козловскис. Помимо самого ограждения, обустроены дороги для пограничного патрулирования, технические платформы и контрольные пункты. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы и перемещения вблизи границы. Отмечается, что весной 2026 года Латвия планирует начать обустройство понтонных переходов на заболоченных участках вблизи озера Питель. Это должно усилить контроль в труднодоступных районах. Как пишет DW, в 2024 году забор длиной около 145 км также построили вдоль латвийско-белорусской границы. Напомним Лидеры Латвии, Литвы и Эстонии заявили о необходимости совместного решения по демонтажу железнодорожного сообщения с Россией и Беларусью. Президенты стран Балтии обсудили этот вопрос и передали его министрам для дальнейшей проработки.