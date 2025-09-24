$41.380.00
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 10948 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 14356 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 16570 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
11:04 • 27932 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 17390 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 30881 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17910 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18200 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15146 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
россия хочет получить мир, где грубая сила преобладает над международным правом - президент Латвии

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на Генассамблее ООН заявил, что россия стремится к миру, где грубая сила преобладает над международным правом. Он подчеркнул, что Украина борется за международный порядок, а у россии есть сообщники, такие как Иран и Северная Корея.

россия хочет получить мир, где грубая сила преобладает над международным правом - президент Латвии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сделал заявление-предупреждение о намерениях россии, заявив на Генеральной Ассамблее ООН, что москва "хочет мир, в котором грубая сила преобладает над международным правом", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Россия хочет получить то, что хочет, и… готова причинять разрушения и страдания другим. К сожалению, у россии есть сообщники, в частности, Иран и Северная Корея.

- говорит он.

Ринкевичс заявил делегатам, что "Украина борется за всех нас: за основанный на правилах международный порядок, за независимость и суверенитет, за территориальную целостность, чтобы международные границы не менялись силой".

россия создает прецедент, что вооруженная агрессия поможет достичь выгоды - Петр Павел24.09.25, 18:03 • 1218 просмотров

Он также критиковал российские "гибридные атаки" и "новые провокации" против ряда стран Восточной Европы, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию.

Говоря о секторе Газа, Ринкевичс говорит о необходимости "укрепления международного сотрудничества для борьбы с обостряющимся кризисом в секторе", предупреждая, что "гуманитарная катастрофа в секторе Газа продолжает разрастаться".

"Необходимы срочные меры для прекращения страданий гражданского населения", — говорит он, добавляя, что "мы признаем законное право Израиля на самооборону, но оно должно осуществляться в соответствии с международным правом, в частности международным гуманитарным правом".

Президент Латвии также поддерживает решение о создании двух государств для "прекращения цикла насилия и достижения справедливого и прочного мира".

Зеленый свет будущим агрессорам в любой точке мира: президент Чехии объяснил, почему нельзя закрывать глаза на Украину24.09.25, 18:02 • 1364 просмотра

Антонина Туманова

