россия хочет получить мир, где грубая сила преобладает над международным правом - президент Латвии
Киев • УНН
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на Генассамблее ООН заявил, что россия стремится к миру, где грубая сила преобладает над международным правом. Он подчеркнул, что Украина борется за международный порядок, а у россии есть сообщники, такие как Иран и Северная Корея.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сделал заявление-предупреждение о намерениях россии, заявив на Генеральной Ассамблее ООН, что москва "хочет мир, в котором грубая сила преобладает над международным правом", передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Россия хочет получить то, что хочет, и… готова причинять разрушения и страдания другим. К сожалению, у россии есть сообщники, в частности, Иран и Северная Корея.
Ринкевичс заявил делегатам, что "Украина борется за всех нас: за основанный на правилах международный порядок, за независимость и суверенитет, за территориальную целостность, чтобы международные границы не менялись силой".
Он также критиковал российские "гибридные атаки" и "новые провокации" против ряда стран Восточной Европы, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию.
Говоря о секторе Газа, Ринкевичс говорит о необходимости "укрепления международного сотрудничества для борьбы с обостряющимся кризисом в секторе", предупреждая, что "гуманитарная катастрофа в секторе Газа продолжает разрастаться".
"Необходимы срочные меры для прекращения страданий гражданского населения", — говорит он, добавляя, что "мы признаем законное право Израиля на самооборону, но оно должно осуществляться в соответствии с международным правом, в частности международным гуманитарным правом".
Президент Латвии также поддерживает решение о создании двух государств для "прекращения цикла насилия и достижения справедливого и прочного мира".
