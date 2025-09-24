Зеленый свет будущим агрессорам в любой точке мира: президент Чехии объяснил, почему нельзя закрывать глаза на Украину

$41.380.00
48.800.07
ukenru
14:27 • 1262 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 6462 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 12162 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 14397 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 24302 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 16682 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 28806 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17610 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17967 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14981 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.7м/с
67%
756мм
Популярные новости
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 48577 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 39354 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 31600 просмотра
"Стена дронов" может быть готова через год - комиссар ЕС по обороне24 сентября, 07:55 • 8828 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 25122 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 24316 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 25234 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 28813 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 39487 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 48711 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Ольга Стефанишина
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Нью-Йорк
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 36114 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 96176 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 55970 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 70028 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 121556 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Дія (сервис)

Зеленый свет будущим агрессорам в любой точке мира: президент Чехии объяснил, почему нельзя закрывать глаза на Украину

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент Чехии Петр Павел на Генассамблее ООН заявил, что закрывать глаза на Украину сегодня означает дать зеленый свет будущим агрессорам. Он подчеркнул, что вторжение россии изменило глобальный ландшафт безопасности, и мир не стал безопаснее.

Зеленый свет будущим агрессорам в любой точке мира: президент Чехии объяснил, почему нельзя закрывать глаза на Украину

Закрывать глаза на Украину сегодня – это зеленый свет для любого будущего агрессора в любой точке мира. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время выступления на Генассамблее ООН, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Павел предупреждает, что вторжение россии в Украину "существенно изменило глобальный ландшафт безопасности со времени последних общих дебатов год назад", и мир не стал безопаснее, чем в прошлом году.

Напротив, в игре дыма и зеркал россия продолжает атаковать гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру, иностранные дипломатические миссии, а недавно даже нашу соседнюю страну, Польшу, не забывая об актах гибридной войны на нашей собственной территории

– сказал он.

Павел предупреждает, что "россия все еще стремится захватить украинскую территорию и расширить свою сферу влияния при поддержке Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран, которые помогают ей обходить санкции и оказывают экономическую или политическую поддержку".

Он говорит, что российская агрессия "угрожает разрушением нашей системы управления, основанной на взаимном уважении, равноправном партнерстве и правилах, которых мы все придерживаемся".

То, что происходит сегодня в Европе, может произойти где угодно завтра при других обстоятельствах, под тем же предлогом. … Закрывать глаза на Украину сегодня – это зеленый свет для любого будущего агрессора в любой точке мира

- резюмировал президент Чехии.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Генеральная Ассамблея ООН
Петр Павел
Северная Корея
Китай
Украина
Иран
Польша