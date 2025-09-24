Зеленый свет будущим агрессорам в любой точке мира: президент Чехии объяснил, почему нельзя закрывать глаза на Украину
Киев • УНН
Закрывать глаза на Украину сегодня – это зеленый свет для любого будущего агрессора в любой точке мира. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время выступления на Генассамблее ООН, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Павел предупреждает, что вторжение россии в Украину "существенно изменило глобальный ландшафт безопасности со времени последних общих дебатов год назад", и мир не стал безопаснее, чем в прошлом году.
Напротив, в игре дыма и зеркал россия продолжает атаковать гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру, иностранные дипломатические миссии, а недавно даже нашу соседнюю страну, Польшу, не забывая об актах гибридной войны на нашей собственной территории
Павел предупреждает, что "россия все еще стремится захватить украинскую территорию и расширить свою сферу влияния при поддержке Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран, которые помогают ей обходить санкции и оказывают экономическую или политическую поддержку".
Он говорит, что российская агрессия "угрожает разрушением нашей системы управления, основанной на взаимном уважении, равноправном партнерстве и правилах, которых мы все придерживаемся".
То, что происходит сегодня в Европе, может произойти где угодно завтра при других обстоятельствах, под тем же предлогом. … Закрывать глаза на Украину сегодня – это зеленый свет для любого будущего агрессора в любой точке мира