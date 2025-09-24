$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 6398 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 12139 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 14374 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
11:04 • 24262 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 16669 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 28786 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17607 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17964 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14981 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Зелене світло майбутнім агресорам у будь-якій точці світу: президент Чехії пояснив, чому не можна закривати очі на Україну

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Чехії Петр Павел на Генасамблеї ООН заявив, що закривати очі на Україну сьогодні означає дати зелене світло майбутнім агресорам. Він наголосив, що вторгнення росії змінило глобальний ландшафт безпеки, і світ не став безпечнішим.

Зелене світло майбутнім агресорам у будь-якій точці світу: президент Чехії пояснив, чому не можна закривати очі на Україну

Закривати очі на Україну сьогодні – це зелене світло для будь-якого майбутнього агресора в будь-якій точці світу. На цьому наголосив президент Чехії Петр Павел під час виступу на Генасамблеї ООН, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Павел попереджає, що вторгнення росії в Україну "суттєво змінило глобальний ландшафт безпеки з часу останніх загальних дебатів рік тому", і світ не став безпечнішим, ніж минулого року.

Навпаки, в грі диму та дзеркал росія продовжує атакувати цивільних осіб, цивільну інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії, а нещодавно навіть нашу сусідню країну, Польщу, не забуваючи про акти гібридної війни на нашій власній території 

– сказав він.

Павел попереджає, що "росія все ще прагне захопити українську територію та розширити свою сферу впливу, за підтримки Китаю, Ірану, Північної Кореї та інших країн, які допомагають їй обходити санкції та надають економічну чи політичну підтримку".

Він каже, що російська агресія "загрожує руйнуванням нашої системи управління, заснованої на взаємній повазі, рівноправному партнерстві та правилах, яких ми всі дотримуємося".

Те, що відбувається сьогодні в Європі, може статися будь-де завтра за інших обставин, під тим самим приводом. … Закривати очі на Україну сьогодні – це зелене світло для будь-якого майбутнього агресора в будь-якій точці світу 

- резюмував президент Чехії.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Генеральна Асамблея ООН
Петр Павел
Північна Корея
Китай
Україна
Іран
Польща