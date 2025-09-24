Зелене світло майбутнім агресорам у будь-якій точці світу: президент Чехії пояснив, чому не можна закривати очі на Україну

Закривати очі на Україну сьогодні – це зелене світло для будь-якого майбутнього агресора в будь-якій точці світу. На цьому наголосив президент Чехії Петр Павел під час виступу на Генасамблеї ООН, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Павел попереджає, що вторгнення росії в Україну "суттєво змінило глобальний ландшафт безпеки з часу останніх загальних дебатів рік тому", і світ не став безпечнішим, ніж минулого року.

Навпаки, в грі диму та дзеркал росія продовжує атакувати цивільних осіб, цивільну інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії, а нещодавно навіть нашу сусідню країну, Польщу, не забуваючи про акти гібридної війни на нашій власній території

Павел попереджає, що "росія все ще прагне захопити українську територію та розширити свою сферу впливу, за підтримки Китаю, Ірану, Північної Кореї та інших країн, які допомагають їй обходити санкції та надають економічну чи політичну підтримку".

Він каже, що російська агресія "загрожує руйнуванням нашої системи управління, заснованої на взаємній повазі, рівноправному партнерстві та правилах, яких ми всі дотримуємося".

Те, що відбувається сьогодні в Європі, може статися будь-де завтра за інших обставин, під тим самим приводом. … Закривати очі на Україну сьогодні – це зелене світло для будь-якого майбутнього агресора в будь-якій точці світу