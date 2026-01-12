Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11 січня, 18:21 • 10279 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 16483 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 18179 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 19881 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 36399 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 29070 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33061 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43365 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67446 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44864 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
91%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ліквідація наслідків атак рф і негода в Україні: заступник керівника ОП провів нараду з головами ОВА11 січня, 15:01 • 5190 перегляди
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри ударуVideo11 січня, 15:33 • 8388 перегляди
"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію11 січня, 16:10 • 6852 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки11 січня, 17:42 • 8110 перегляди
Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС11 січня, 18:48 • 5768 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 36399 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 57855 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 105966 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 132456 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 101625 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Башар аль-Асад
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Велика Британія
Львів
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 24 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 782 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 21667 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 24364 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 80044 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Brent

Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем

Київ • УНН

 • 30 перегляди

52-річна супермодель Хайді Клум насолоджувалася пляжним відпочинком топлес на острові Сен-Бартелемі зі своїм чоловіком Томом Кауліцем. Вона пояснила свою позицію європейським вихованням та традиціями французьких островів.

Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем

52-річна німецька супермодель Хайді Клум потрапила в об'єктиви папараці під час відпустки на Карибських островах. Зірка насолоджувалася пляжним відпочинком на острові Сен-Бартелемі разом зі своїм чоловіком, 36-річним музикантом гурту Tokio Hotel Томом Кауліцем. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Супермодель прогулювалася узбережжям лише в коричневих плавках від бікіні, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Пара не приховувала почуттів: Клум і Кауліц багато обіймалися та цілувалися під час купання в океані. Хайді доповнила свій образ сонцезахисними окулярами та яскравим червоним манікюром, а за потреби прикривалася напівпрозорим салатовим топом.

Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій10.01.26, 17:04 • 21667 переглядiв

Том Кауліц для відпочинку обрав плавки з візерунком бандани та масивні золоті прикраси. Подружжя, яке невдовзі святкуватиме сьому річницю шлюбу, вже повернулося до США після зимових канікул.

Позиція моделі щодо оголеності

Хайді Клум неодноразово наголошувала, що для неї оголеність на пляжі є природною. В інтерв'ю Daily Mail вона пояснила свою позицію європейським вихованням та традиціями французьких островів, де засмагати топлес є загальноприйнятою нормою.

Для мене в цьому немає нічого дивного. Я виросла в середовищі, де багато дівчат на пляжі були без одягу. До того ж я завжди намагаюся обирати місця, де небагато людей

- зазначила модель.

Вона також закликала прихильників не ставитися до цього як до скандалу, а спробувати такий вид відпочинку самостійно. 

“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність10.01.26, 15:08 • 24364 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуУНН Lite
Музикант
Шлюб
Сполучені Штати Америки