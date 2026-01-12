Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем

52-річна німецька супермодель Хайді Клум потрапила в об'єктиви папараці під час відпустки на Карибських островах. Зірка насолоджувалася пляжним відпочинком на острові Сен-Бартелемі разом зі своїм чоловіком, 36-річним музикантом гурту Tokio Hotel Томом Кауліцем. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Супермодель прогулювалася узбережжям лише в коричневих плавках від бікіні, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Пара не приховувала почуттів: Клум і Кауліц багато обіймалися та цілувалися під час купання в океані. Хайді доповнила свій образ сонцезахисними окулярами та яскравим червоним манікюром, а за потреби прикривалася напівпрозорим салатовим топом.

Том Кауліц для відпочинку обрав плавки з візерунком бандани та масивні золоті прикраси. Подружжя, яке невдовзі святкуватиме сьому річницю шлюбу, вже повернулося до США після зимових канікул.

Позиція моделі щодо оголеності

Хайді Клум неодноразово наголошувала, що для неї оголеність на пляжі є природною. В інтерв'ю Daily Mail вона пояснила свою позицію європейським вихованням та традиціями французьких островів, де засмагати топлес є загальноприйнятою нормою.

Для мене в цьому немає нічого дивного. Я виросла в середовищі, де багато дівчат на пляжі були без одягу. До того ж я завжди намагаюся обирати місця, де небагато людей - зазначила модель.

Вона також закликала прихильників не ставитися до цього як до скандалу, а спробувати такий вид відпочинку самостійно.

