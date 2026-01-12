Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11 января, 18:21 • 10257 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 16425 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 18138 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 19850 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 36355 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 29055 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33055 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43360 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 67437 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44856 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
91%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ликвидация последствий атак рф и непогода в Украине: заместитель руководителя ОП провел совещание с главами ОВА11 января, 15:01 • 5190 просмотра
Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удараVideo11 января, 15:33 • 8388 просмотра
"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию11 января, 16:10 • 6852 просмотра
Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики11 января, 17:42 • 8110 просмотра
Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС18:48 • 5768 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 36348 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 57833 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 105941 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 132432 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 101604 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Башар Асад
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Великобритания
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 2 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 730 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 21658 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 24357 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 80035 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Нефть марки Brent

Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем

Киев • УНН

 • 2 просмотра

52-летняя супермодель Хайди Клум наслаждалась пляжным отдыхом топлес на острове Сен-Бартелеми со своим мужем Томом Каулитцем. Она объяснила свою позицию европейским воспитанием и традициями французских островов.

Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем

52-летняя немецкая супермодель Хайди Клум попала в объективы папарацци во время отпуска на Карибских островах. Звезда наслаждалась пляжным отдыхом на острове Сен-Бартелеми вместе со своим мужем, 36-летним музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Супермодель прогуливалась по побережью только в коричневых плавках от бикини, продемонстрировав подтянутую фигуру. Пара не скрывала чувств: Клум и Каулитц много обнимались и целовались во время купания в океане. Хайди дополнила свой образ солнцезащитными очками и ярким красным маникюром, а при необходимости прикрывалась полупрозрачным салатовым топом.

Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной10.01.26, 17:04 • 21658 просмотров

Том Каулитц для отдыха выбрал плавки с узором банданы и массивные золотые украшения. Супруги, которые вскоре будут праздновать седьмую годовщину брака, уже вернулись в США после зимних каникул.

Позиция модели относительно наготы

Хайди Клум неоднократно подчеркивала, что для нее нагота на пляже является естественной. В интервью Daily Mail она объяснила свою позицию европейским воспитанием и традициями французских островов, где загорать топлес является общепринятой нормой.

Для меня в этом нет ничего странного. Я выросла в среде, где многие девушки на пляже были без одежды. К тому же я всегда стараюсь выбирать места, где немного людей

- отметила модель.

Она также призвала поклонников не относиться к этому как к скандалу, а попробовать такой вид отдыха самостоятельно. 

"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности10.01.26, 15:08 • 24357 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираУНН Lite
Музыкант
Брак
Соединённые Штаты