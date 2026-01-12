Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем

52-летняя немецкая супермодель Хайди Клум попала в объективы папарацци во время отпуска на Карибских островах. Звезда наслаждалась пляжным отдыхом на острове Сен-Бартелеми вместе со своим мужем, 36-летним музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Супермодель прогуливалась по побережью только в коричневых плавках от бикини, продемонстрировав подтянутую фигуру. Пара не скрывала чувств: Клум и Каулитц много обнимались и целовались во время купания в океане. Хайди дополнила свой образ солнцезащитными очками и ярким красным маникюром, а при необходимости прикрывалась полупрозрачным салатовым топом.

Том Каулитц для отдыха выбрал плавки с узором банданы и массивные золотые украшения. Супруги, которые вскоре будут праздновать седьмую годовщину брака, уже вернулись в США после зимних каникул.

Позиция модели относительно наготы

Хайди Клум неоднократно подчеркивала, что для нее нагота на пляже является естественной. В интервью Daily Mail она объяснила свою позицию европейским воспитанием и традициями французских островов, где загорать топлес является общепринятой нормой.

Для меня в этом нет ничего странного. Я выросла в среде, где многие девушки на пляже были без одежды. К тому же я всегда стараюсь выбирать места, где немного людей - отметила модель.

Она также призвала поклонников не относиться к этому как к скандалу, а попробовать такой вид отдыха самостоятельно.

