Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Воскресенской. Он опубликовал фото, где целует свою возлюбленную и надевает кольцо на безымянный палец, добавив, что детали будут позже. Об этом пишет УНН со ссылкой на Instagram Клопотенко.

Детали

"Кажется, у нас есть новости P.S. Любовь - это свет. Детали позже", - написал Клопотенко, добавив эмодзи кольца.

Повар опубликовал фото, где целует свою возлюбленную Екатерину Воскресенскую и надевает кольцо на безымянный палец.

Что известно о Екатерине Воскресенской

Екатерина Воскресенская - непубличная личность, и о ее отношениях с Евгением Клопотенко широкой публике известно немного. Известно, что она занимается организацией свадеб и различных мероприятий. Кроме того, активно участвует в благотворительности во время войны.

