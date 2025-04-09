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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Украинский беспилотник вероятно атаковал измерительную станцию нефтепровода "Дружба", что привело к временной остановке поставок нефти в Венгрию. Ремонтные работы ведутся, возобновление транзита ожидается вечером.

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Глава МИД Венгрии после встречи с госсекретарем США сообщил о заговоре в Европе против мирного плана Трампа. По словам Сийярто, "риторика о том, что война должна продолжаться как можно дольше, не является стратегией".

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Венгрия стала соавтором резолюции США в ООН, которая не осуждает агрессию рф

Петер Сийярто заявил о поддержке Венгрией американской резолюции по войне в Украине, которая не содержит осуждения рф. Венгерский министр объяснил это "промирной" позицией Дональда Трампа.

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