Петер Сийярто

Сийярто: переговоры США и россии - лучшая новость, а ЕС - "сторонники войны"

Глава МИД Венгрии назвал "отличной новостью" переговоры между США и Россией в Эр-Рияде. Он также заявил, что хорошо, что ЕС не пригласили, потому что "сторонники войны" не должны быть на мирных переговорах.