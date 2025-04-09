Венгрия стала единственной страной ЕС, выступившей против введения пошлин в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к жесткой позиции в отношении Виктора Орбана. Он предложил применить статью 7 Договора о ЕС, чтобы "заблокировать" венгерского премьера.
Если Венгрия заблокирует санкции против рф, ЕС может вернуть путину 240 млрд евро замороженных активов. Эстония призывает конфисковать эти средства.
Сибига и Сийярто договорились о новом этапе консультаций. Стороны обсудили пути решения проблем в отношениях, Украина ищет решение.
Петер Сийярто сообщил о запланированной встрече с Андреем Сибигой 4 апреля. Сибига подтвердил готовность к диалогу.
Венгрия требует снять санкции с девяти российских олигархов, среди которых Алишер Усманов и Михаил Фридман. Ранее Венгрия угрожала заблокировать продление санкций против россиян.
Анналена Бербок заявила, что ЕС должен перейти к принятию решений квалифицированным большинством голосов в ключевых вопросах внешней политики. Это связано с блокировкой Венгрией вступления Украины.
Петер Сийярто совершил 13-й визит в Москву с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Чиновники ЕС удивлены частыми контактами венгерского министра с Кремлем.
Швеция и Северо-Балтийские страны просят Еврокомиссию предоставить предложения для ускорения вступления Украины в ЕС. Венгрия угрожает блокировать переговоры, пока не будут решены вопросы прав венгерского меньшинства.
Петер Сийярто обвинил Украину в притеснении прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Венгрия не позволит Украине присоединиться к ЕС, пока вопрос не будет решен.
В Страсбурге завершился первый этап работы над документами для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Проекты документов готовы к политическому рассмотрению.
Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что если бы Украина не боролась, то Венгрия стала бы "буфером" между Европой и рф. Он подчеркнул, что безопасность Украины и Венгрии неделима.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто одобрил телефонный разговор Трампа и Путина, заявив о позитивных новостях для мира. Он выразил надежду, что Брюссель не помешает мирному процессу.
Андрей Сибига и Петер Сиярто договорились о встрече для обсуждения вопросов повестки дня. Это произошло на фоне критики позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС.
Поддержка США важна для санкций ЕС против россии. Но Трамп может в любой момент изменить тактику, что повлияет на европейский регион и дальнейшие отношения с рф.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает €20-миллиардное финансирование Украине.
Украинский беспилотник вероятно атаковал измерительную станцию нефтепровода "Дружба", что привело к временной остановке поставок нефти в Венгрию. Ремонтные работы ведутся, возобновление транзита ожидается вечером.
Глава МИД Венгрии после встречи с госсекретарем США сообщил о заговоре в Европе против мирного плана Трампа. По словам Сийярто, "риторика о том, что война должна продолжаться как можно дольше, не является стратегией".
Петер Сийярто заявил о поддержке Венгрией американской резолюции по войне в Украине, которая не содержит осуждения рф. Венгерский министр объяснил это "промирной" позицией Дональда Трампа.
Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит расширение санкций ЕС против россиян и белорусов. Будапешт также выступает против выделения Украине пакета помощи в €20 млрд, считая это препятствием для мира.
Венгрия заблокировала введение санкций ЕС против главы рпц кирилла. Сийярто объяснил это необходимостью сохранить возможность церквей быть посредниками мира.
Глава МИД Венгрии назвал "отличной новостью" переговоры между США и Россией в Эр-Рияде. Он также заявил, что хорошо, что ЕС не пригласили, потому что "сторонники войны" не должны быть на мирных переговорах.
Президент Еврокомиссии заявила о дальнейшей поддержке Украины и необходимости укрепления обороны ЕС. На встрече в Париже европейские лидеры подтвердили стремление к миру на основе суверенитета Украины.
Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Европа хочет мира на основе международного порядка. На саммите в Париже будут обсуждать войну в Украине и архитектуру европейской безопасности.
Премьер Словакии и глава МИД Венгрии раскритиковали парижскую встречу по размещению войск в Украине. Оба политика поддерживают позицию против военной помощи Киеву и вступления Украины в НАТО.
Петер Сийярто объявил о предоставлении Ливану 1 млн евро через Европейский фонд мира вместо поддержки Украины. Венгрия продолжает блокировать выделение 6 млрд евро военной помощи для Украины из этого фонда.
Представители Венгрии не подписали совместное обращение стран ЕС о непризнании президентских выборов в беларуси. Словакия сначала тоже отказалась, но потом присоединилась к заявлению.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Украины прекратить транзит российского газа. Он заявил, что для вступления в ЕС нужна единодушная поддержка всех стран-членов.
Польша не пригласила венгерского посла на церемонию начала председательства в ЕС из-за предоставления убежища подозреваемому экс-заместителю министра. Венгерский министр Сийярто назвал это решение "жалким и по-детски".
США разрешили Турции осуществлять платежи за газ через находящийся под санкциями Газпромбанк. Аналогичное исключение из санкций получила также Венгрия.