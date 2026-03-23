Орбан заявил о возможной прослушке Сийярто и поручил расследование
Киев • УНН
Премьер Венгрии заявил об иностранном вмешательстве и поручил изучить детали инцидента. Ранее стало известно об утечке данных из МИД в пользу Кремля.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможном прослушивании министра иностранных дел Петера Сийярто иностранными спецслужбами и поручил провести срочное расследование. Об этом пишет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает УНН.
Подробности
По словам венгерского премьера, речь идет о серьезном инциденте, который может свидетельствовать о вмешательстве во внутренние дела государства.
Допрос члена правительства – это серьезное нападение на Венгрию. Я поручил министру юстиции безотлагательно изучить информацию о допросе Петера Сийярто
Напомним
Глава МИД Венгрии передавал Кремлю детали тайных обсуждений Евросоюза. Российские хакеры также имели полный доступ к сетям венгерского министерства.