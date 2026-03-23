Орбан заявив про можливе прослуховування Сійярто і доручив розслідування
Київ • УНН
Премʼєр Угорщини заявив про іноземне втручання та доручив вивчити деталі інциденту. Раніше стало відомо про витік даних з МЗС на користь Кремля.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про можливе прослуховування міністра закордонних справ Петера Сійярто іноземними спецслужбами та доручив провести термінове розслідування. Про це пише премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає УНН.
Деталі
За словами угорського прем’єра, йдеться про серйозний інцидент, який може свідчити про втручання у внутрішні справи держави.
Допит члена уряду – це серйозний напад на Угорщину. Я доручив міністру юстиції невідкладно вивчити інформацію щодо допиту Петера Сійярто
Нагадаємо
Глава МЗС Угорщини передавав Кремлю деталі таємних обговорень Євросоюзу. російські хакери також мали повний доступ до мереж угорського міністерства.