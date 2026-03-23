Орбан заявив про можливе прослуховування Сійярто і доручив розслідування

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Премʼєр Угорщини заявив про іноземне втручання та доручив вивчити деталі інциденту. Раніше стало відомо про витік даних з МЗС на користь Кремля.

Орбан заявив про можливе прослуховування Сійярто і доручив розслідування

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про можливе прослуховування міністра закордонних справ Петера Сійярто іноземними спецслужбами та доручив провести термінове розслідування. Про це пише премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає УНН.

Деталі

За словами угорського прем’єра, йдеться про серйозний інцидент, який може свідчити про втручання у внутрішні справи держави.

Допит члена уряду – це серйозний напад на Угорщину. Я доручив міністру юстиції невідкладно вивчити інформацію щодо допиту Петера Сійярто

- заявив Орбан.

Нагадаємо

Глава МЗС Угорщини передавав Кремлю деталі таємних обговорень Євросоюзу. російські хакери також мали повний доступ до мереж угорського міністерства.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Кібератака
Дипломатка
Петер Сіярто
Європейський Союз
Угорщина
Віктор Орбан