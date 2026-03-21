Сійярто регулярно звітував Лаврову під час засідань ЄС - WP
Київ • УНН
Глава МЗС Угорщини передавав Кремлю деталі таємних обговорень Євросоюзу. Російські хакери також мали повний доступ до мереж угорського міністерства.
Уряд Віктора Орбана тривалий час забезпечував Кремль доступом до закритих обговорень у ЄС. Про це передає The Washington Post посилаючись на кілька чинних та колишніх посадовців європейських служб безпеки, пише УНН.
Деталі
Витік інформації відбувався як через прямі контакти угорських високопосадовців, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп’ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини. Колишній очільник угорської служби кіберзахисту Ференц Фреш підтвердив факти успішних кібератак з боку росії.
За даними європейської розвідки, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час перерв на засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі сергію лаврову. У таких розмовах він надавав "прямі звіти" про перебіг дискусій та обговорення можливих рішень.
Один із посадовців безпекових служб зауважив, що через такі дії москва фактично роками негласно була присутня за столом переговорів на кожній зустрічі Євросоюзу.
Сам Сіярто здійснив уже 16 офіційних візитів до Москви з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Остання така поїздка відбулася 4 березня цього року, під час якої угорський міністр зустрівся з російським диктатором володимиром путіним. Очільник МЗС Угорщини наразі не надав жодних коментарів щодо оприлюдненої інформації про передачу секретних даних кремлю.
