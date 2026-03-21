росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки рф розробила план Gamechanger для впливу на вибори в Угорщині. Метою інсценування було переключення уваги виборців на безпеку.
Служба зовнішньої розвідки росії розглядала можливість інсценувати замах на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб вплинути на результати парламентських виборів у країні. Про це пише The Washington Post, передає УНН.
Деталі
За даними видання, відповідну ідею обговорювали в одному з підрозділів російської зовнішньої розвідки (SVR), який займається політичними операціями впливу. У внутрішньому документі, отриманому європейською розвідкою, пропозицію назвали "Gamechanger".
Йшлося про інсценування замаху на Орбана з метою кардинально змінити хід передвиборчої кампанії.
Такий інцидент переведе сприйняття кампанії з раціональної площини соціально-економічних питань в емоційну, де ключовими стануть теми безпеки держави та стабільності політичної системи
Як зазначає The Washington Post, наразі жодних реальних атак на Орбана не було. Водночас сама поява такої ідеї свідчить про важливість виборів в Угорщині для москви.
У матеріалі також наголошується, що позиції Орбана ослабли через економічні проблеми. За даними опитувань, він поступається своєму головному опоненту - Петеру Мадяру.
У російському документі зазначається, що понад половина населення Угорщини незадоволена ситуацією в країні, зокрема навіть у традиційно лояльних до влади регіонах.
The Washington Post додає, що кремль розглядає Угорщину як важливу точку впливу всередині НАТО та Європейського Союзу через дружні відносини Орбана з росією.
