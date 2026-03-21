россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Киев • УНН
Служба внешней разведки рф разработала план Gamechanger для влияния на выборы в Венгрии. Целью инсценировки было переключение внимания избирателей на безопасность.
Служба внешней разведки россии рассматривала возможность инсценировать покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов в стране. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.
Подробности
По данным издания, соответствующая идея обсуждалась в одном из подразделений российской внешней разведки (СВР), которое занимается политическими операциями влияния. Во внутреннем документе, полученном европейской разведкой, предложение назвали "Gamechanger".
Речь шла об инсценировке покушения на Орбана с целью кардинально изменить ход предвыборной кампании.
Такой инцидент переведет восприятие кампании из рациональной плоскости социально-экономических вопросов в эмоциональную, где ключевыми станут темы безопасности государства и стабильности политической системы
Как отмечает The Washington Post, пока никаких реальных атак на Орбана не было. В то же время само появление такой идеи свидетельствует о важности выборов в Венгрии для москвы.
В материале также отмечается, что позиции Орбана ослабли из-за экономических проблем. По данным опросов, он уступает своему главному оппоненту - Петеру Мадьяру.
В российском документе отмечается, что более половины населения Венгрии недовольно ситуацией в стране, в том числе даже в традиционно лояльных к власти регионах.
The Washington Post добавляет, что Кремль рассматривает Венгрию как важную точку влияния внутри НАТО и Европейского Союза из-за дружественных отношений Орбана с россией.
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico19.03.2026, 16:52 • 31634 просмотра