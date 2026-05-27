Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" для масштабирования middle strike и системного уничтожения российских мощностей на оперативной глубине, передает УНН.

Запускаем отдельную программу "Логистический локдаун" для масштабирования middle strike и системного уничтожения российских мощностей на оперативной глубине. Наша задача — еще больше усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия

Министр отметил, что в последнее время Украина постепенно перехватывает инициативу на фронте. Цена продвижения для россиян постоянно растет. Если в октябре враг терял 67 военных на 1 км² продвижения, то в апреле — уже 179. россия несет рекордные потери: более 35 тысяч убитых или тяжело раненых военных ежемесячно — и мы продолжаем наращивать темп.

За последние месяцы мы вчетверо увеличили уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине. Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожается логистики россиян — тем меньше штурмовых действий происходит на ЛБС

По его словам, одним из ключевых факторов этого изменения стали стратегические решения по масштабированию middle strike-возможностей. После отключения Starlink для россиян это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя.

Поэтому наша задача сейчас — по заданию Президента максимально масштабировать middle strike и в координации с военными создать для врага полный логистический локдаун. В рамках первого этапа программы Министерство обороны вместе с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike

Средства, по его словам, получат самые эффективные бригады и подразделения по системе еБаллы — команды, специализирующиеся на уничтожении врага на оперативной глубине и демонстрирующие лучшие результаты именно в этом направлении. Первые подразделения уже получили средства, и прямые закупки уже начались.

Параллельно в рамках второго этапа программы централизованно запускаем тендеры на закупку большой партии средств middle strike. Открытые конкурсы — это не только скорость и масштабирование производства. Это также конкуренция между производителями, минимизация коррупционных рисков, прозрачность и эффективное использование государственных средств. Уже летом результаты централизованных закупок middle strike станут ощутимыми на фронте. Враг даже на большом расстоянии от линии боевых действий больше не будет чувствовать себя в безопасности