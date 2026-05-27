Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики

Послевоенное восстановление Украины потребует не только масштабных международных инвестиций и восстановления разрушенной инфраструктуры, но и четкого понимания, какие именно отрасли могут стать драйвером экономического роста. Одной из таких сфер является авиаотрасль. Речь идет не только о пассажирских перевозках или логистике, а о целой экосистеме высокотехнологичного производства, сервисного обслуживания, международной торговли и инноваций. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Для экономики Украины безусловно, что авиационная сфера является достаточно важной, я бы даже сказал, одной из наиболее важных и одной из наиболее перспективных для развития. Потому что Украина относится к немногим странам мира с полным циклом авиапроизводства и обслуживания. И таких стран в мире на сегодняшний день до 20, а с полным циклом до 15 — отметил Андрей Новак.

Именно эта особенность создает для Украины уникальное конкурентное преимущество. Полный цикл авиапроизводства означает наличие не только отдельных производственных площадок, а комплексной индустрии – от проектирования и производства авиатехники до ремонта, сервисного обслуживания и подготовки кадров.

После завершения горячей фазы войны наше государство будет нуждаться в быстром восстановлении транспортных коридоров, мобильности рабочей силы, развитии международной торговли и привлечении иностранных инвесторов. Именно гражданская авиация может стать одним из механизмов, который позволит ускорить процесс экономического восстановления Украины.

Авиация является не просто транспортной отраслью. Это индустрия с мощным мультипликативным эффектом. Работа авиакомпаний создает спрос на техническое обслуживание самолетов, логистику, ИТ-решения, инженерные услуги, подготовку персонала, аэропортовую инфраструктуру и смежные производства.

Авиационная сфера – это одна из сфер, где Украина может восстановить и дальше развивать свои ведущие позиции в глобальной экономике. Если так сказать образно, то в принципе ключевые направления, ключевые сферы развития украинской экономики четко отражены на украинском государственном флаге. То есть голубой цвет – это небо, а что такое небо – это авиакосмическая сфера, а что такое пшеничное поле – это аграрная сфера — считает экономист.

По его словам, именно авиакосмическая и аграрная сферы – являются основными направлениями, где Украина уже сегодня имеет сильные позиции в глобальной экономике и может их усилить.

Авиакосмическая отрасль – это самая быстрая связь, как движения людей, так и товаров. Космическая отрасль – это все, что сейчас связано со связью, начиная от интернета и заканчивая прогнозом погоды — добавил Андрей Новак.

Из-за закрытого неба в связи с войной бытует мнение, что авиации в Украине нет. Однако это не так. Авиакомпании вынуждены были релоцироваться за границу, однако они продолжают удерживать персонал, технические мощности и работают по международным контрактам фактически в условиях выживания. В бюджет возвращается валютная выручка от их деятельности. Кроме того, в Украине продолжают работу авиаремонтные предприятия, сохраняя производственные компетенции и высококвалифицированных специалистов. Они сейчас в основном сконцентрированы на ремонте и обслуживании военного авиатранспорта.

Потеря этих возможностей может стоить государству слишком дорого. Если сейчас допустить сокращение производственных мощностей, отток инженеров, технического персонала и пилотов за границу или окончательное сворачивание части предприятий, после открытия неба страна рискует столкнуться с ситуацией, когда восстанавливать отрасль придется фактически с нуля.

Именно поэтому государство уже сейчас должно делать все возможное для сохранения авиационной экосистемы. Речь идет не только о стратегическом планировании послевоенного развития, но и о формировании условий, которые позволят предприятиям пережить самый трудный период. В частности, важными остаются вопросы поддержки производственных предприятий, сохранения кадрового потенциала, прогнозируемой регуляторной политики и недопущения дополнительного административного или фискального давления на бизнес.

Почти все украинские авиакомпании после 2024 года столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны Бюро экономической безопасности. Следователи БЭБ открыли ряд уголовных производств, в которых фигурируют почти 5 украинских компаний, которые берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. Согласно этим соглашениям, украинские компании платят налоги за лизинг в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели. От давления БЭБ пострадали МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Кроме того, судебные материалы свидетельствуют об аналогичных подходах и в других отраслях: дополнительным сбором пытаются обложить железнодорожный транспорт, находящийся в лизинге, и даже сельскохозяйственную технику.

При этом БЭБ сознательно игнорирует судебную практику, которая не позволяет облагать налогом лизинг транспорта как роялти.

Важно понимать, что за более чем 30 лет законодательство по налогообложению лизинга в Украине не менялось и ранее оно не вызывало вопросов или замечаний как со стороны налоговых, так и со стороны правоохранительных органов. Ситуация изменилась после того, как Государственная налоговая служба Украины 24 мая 2024 года выпустила статью с разъяснениями по налогообложению лизинговых операций авиакомпаниями. Налоговики указывают, что лизинг воздушных судов у компаний-нерезидентов необходимо облагать налогом как роялти. При этом фискалы жонглируют статьями международных конвенций об избежании двойного налогообложения, утверждая, что за аренду самолетов авиакомпании должны платить сборы как за использование интеллектуальной собственности.

Такой подход — это не просто ошибочная трактовка норм налогового права, как украинского, так и международного, а "налог на украинский флаг", который делает украинских авиаперевозчиков неконкурентными на глобальном рынке, считает эксперт в сферах транспорта и машиностроения, исполнительный директор Общественного союза "Украинская авиатранспортная Ассоциация" Николай Щербина.

