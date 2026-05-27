Топ-5 идей для коротких путешествий по Тернопольщине

Планируете небольшое путешествие на выходные, но не знаете, куда поехать? Тернопольская область может удивить не только старинными замками, но и живописными природными локациями, скрывающими немало легенд и историй. УНН собрал для вас несколько интересных мест, которые подойдут как для короткой поездки на день, так и для полноценного уикенда с прогулками и фотоостановками.

Червоногородский замок

Червоногородский замок — самая мистическая и атмосферная из локаций Западного Подолья. Руины дворца с двумя башнями расположены посреди живописной природы недалеко от Джуринского водопада. История этого места началась более тысячи лет назад, когда здесь существовал древний город Червоногород. Сначала здесь стояла деревянная крепость русских князей, которую уничтожило монгольское нашествие, а позже на ее месте возвели каменный замок. В XIX веке здание перестроили в роскошный дворец в псевдоготическом стиле с величественными башнями-близнецами и ландшафтным парком. После Первой и Второй мировых войн замок начал стремительно разрушаться и сейчас находится в аварийном состоянии. Несмотря на это, руины до сих пор привлекают туристов своей необычной архитектурой, историей и особой атмосферой. Сегодня Червоногородский замок остается одной из самых известных исторических локаций Тернопольщины для путешествий выходного дня.

Залещики

Залещики — один из самых живописных городов Тернопольщины, расположенный в большой меандре Днестра. Река почти полностью окружает город, создавая уникальный пейзаж, из-за которого Залещики когда-то называли польским курортом №1. История поселения уходит корнями как минимум в XIV век, а своего расцвета оно достигло в XVIII-XIX веках. В городе сохранился дворец Бруницких, перестроенный в ампирном стиле, а также старинный костел святого Станислава. Рядом с дворцом расположен парк с редкими деревьями и растениями, среди которых гинкго и тюльпановое дерево. Когда-то здесь отдыхали аристократы, а на днестровских пляжах бурлила курортная жизнь. После Второй мировой войны город потерял статус популярного курорта, однако и сегодня привлекает туристов невероятными панорамами, старинной архитектурой и атмосферой спокойствия. Залещики станут отличным вариантом для тех, кто хочет совместить историческое путешествие с отдыхом на природе.

Остров Инь-Янь

Остров Инь-Янь можно назвать самой неординарной среди природных локаций на Днестре, которая расположена на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей вблизи села Летячи. Свое название остров получил из-за необычной формы, напоминающей древний символ гармонии "Инь-Янь". По словам местных жителей, два клочка земли образовались после сильного наводнения в 1969 году. Сегодня остров входит в территорию Национального природного парка "Днестровский каньон" и является популярным местом среди туристов и любителей сплавов. Лучший вид открывается с холма возле села Летячи, откуда можно увидеть и сам остров, и живописные изгибы Днестра. Неподалеку также расположена "Пещера Отшельника" — небольшая пещера в скале, где в 1930-х годах жил монах-отшельник. Локация привлекает не только красивыми пейзажами, но и атмосферой удаленности и тишины. Это место станет отличным вариантом для путешествия выходного дня и знакомства с природными чудесами Днестровского каньона.

Замок Скала-Подольская

Замок в Скале-Подольской — старейшее оборонительное сооружение Тернопольщины, возвышающееся на скалистом обрыве над рекой Збруч. Именно благодаря этой скале поселение и получило свое название. Первые укрепления здесь существовали еще в древнерусские времена, а каменный замок князья Кориатовичи возвели в XIV веке на месте разрушенной деревянной крепости. На протяжении веков твердыня неоднократно перестраивалась и выдерживала нападения татар, казаков и трансильванского войска. Лучше всего до наших дней сохранилась четырехъярусная "пороховая" башня с бойницами, которая считается главным украшением комплекса. Руины замка и сегодня производят впечатление благодаря своему расположению среди скал и речных пейзажей. Рядом с башней расположен высокий курган с памятным крестом, а вокруг сохранились фрагменты оборонительных стен и старого замкового костела. Это место станет интересной остановкой для любителей истории, старинной архитектуры и атмосферных путешествий по Подолью.

Водопад "Девичьи слезы"

Водопад "Девичьи слезы" — романтическая локация Тернопольщины, расположенная вблизи села Нырков в Чортковском районе. Это место привлекает туристов живописными видами, тишиной и атмосферой спокойствия среди природы. По местной легенде, водопад возник из слез юной девушки, пережившей несчастную любовь. Именно поэтому с водопадом связывают историю печали, потери и верности чувствам. Потоки воды плавно стекают среди зелени и скал, создавая особо уютную атмосферу для прогулок и отдыха. Локация особенно популярна среди любителей фотосессий, пеших прогулок и тихого отдыха на природе. Рядом также можно увидеть другие туристические места Чортковщины, в частности руины Червоногородского замка. Водопад "Девичьи слезы" станет отличной идеей для короткой поездки или атмосферного путешествия выходного дня.

