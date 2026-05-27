Небензя в ООН озвучил новые ультиматумы РФ для "мирного соглашения" с Украиной

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

Постпред РФ в ООН назвал условия для мира: отказ Украины от НАТО и изменение политики. Москва не согласится на сделку без выполнения этих ключевых требований.

Небензя в ООН озвучил новые ультиматумы РФ для "мирного соглашения" с Украиной

Постпред россии в ООН василий небензя заявил, что кремль не согласится на мирное соглашение без выполнения своих ключевых требований к Украине. Об этом он заявил во время брифинга, пишет УНН.

Детали

По словам небензи, москва настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО и изменении внутренней политики государства. Он также повторил традиционные обвинения кремля относительно "угрозы для россии", "неонацистской природы режима" и "преследования русскоязычного населения".

российский дипломат фактически дал понять, что москва не готова к переговорам без выполнения этих условий, которые рф выдвигает еще с начала полномасштабного вторжения.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
НАТО
Организация Объединенных Наций
Украина