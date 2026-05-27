Небензя в ООН озвучил новые ультиматумы РФ для "мирного соглашения" с Украиной
УНН
Постпред РФ в ООН назвал условия для мира: отказ Украины от НАТО и изменение политики. Москва не согласится на сделку без выполнения этих ключевых требований.
Постпред россии в ООН василий небензя заявил, что кремль не согласится на мирное соглашение без выполнения своих ключевых требований к Украине. Об этом он заявил во время брифинга, пишет УНН.
Детали
По словам небензи, москва настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО и изменении внутренней политики государства. Он также повторил традиционные обвинения кремля относительно "угрозы для россии", "неонацистской природы режима" и "преследования русскоязычного населения".
российский дипломат фактически дал понять, что москва не готова к переговорам без выполнения этих условий, которые рф выдвигает еще с начала полномасштабного вторжения.
