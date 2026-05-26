Израиль нанес удар по новому лидеру боевого крыла ХАМАС Мохаммеду Одеху
Киев • УНН
ЦАХАЛ атаковал Мохаммеда Одеха, который возглавил бригады аль-Кассама после смерти предшественника. Он был одним из организаторов резни 7 октября.
Израиль заявил, что во вторник нанес удар по новому лидеру вооруженного крыла ХАМАС в секторе Газа, всего через несколько дней после того, как его предшественник был убит в результате аналогичного нападения на палестинской территории, передает УНН со ссылкой на AFP.
Под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца Армия обороны Израиля только что нанесла удар в секторе Газа по Мохаммеду Одеху — новому командующему военным крылом террористической организации ХАМАС и одному из организаторов резни 7 октября
Одех был назначен командующим бригадами Иззедина аль-Кассама после того, как его предшественник Иззедин аль-Хаддад был убит в результате удара в секторе Газа в начале мая.
