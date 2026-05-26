Израиль нанес удар по новому лидеру боевого крыла ХАМАС Мохаммеду Одеху

Израиль заявил, что во вторник нанес удар по новому лидеру вооруженного крыла ХАМАС в секторе Газа, всего через несколько дней после того, как его предшественник был убит в результате аналогичного нападения на палестинской территории, передает УНН со ссылкой на AFP.

Под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца Армия обороны Израиля только что нанесла удар в секторе Газа по Мохаммеду Одеху — новому командующему военным крылом террористической организации ХАМАС и одному из организаторов резни 7 октября — говорится в сообщении.

Одех был назначен командующим бригадами Иззедина аль-Кассама после того, как его предшественник Иззедин аль-Хаддад был убит в результате удара в секторе Газа в начале мая.

ХАМАС подтвердил гибель топ-командира в результате удара Израиля