Избил мужчину, сломав ребра - в Тернополе объявили подозрение сотруднику ТЦК
Военный в Тернополе избил 49-летнего мужчину, что привело к переломам ребер. За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику Тернопольского ТЦК по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.
Как установило следствие, в мае 2024 года во время мероприятий по оповещению военнообязанных в Тернополе между участниками группы оповещения и местным жителем возник конфликт.
Во время инцидента военный нанес 49-летнему мужчине несколько ударов в грудную клетку. Потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни, в частности переломы ребер и травму грудной клетки
Задержанному может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы. Прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется возможная причастность других лиц.
