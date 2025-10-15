После снятия запрета на выезд мужчин 18-22 лет количество украинцев, бегущих в Германию, выросло почти в десять раз - Welt

После разрешения на выезд для мужчин 18-22 лет количество украинцев, ищущих защиты в Германии, выросло со 100 до 1000 в неделю. Общее количество украинцев в Германии выросло с 7 961 в мае до 18 755 в сентябре.