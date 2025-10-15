В Одессе задержан начальник отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона за вымогательство 2 тысяч долларов. Он обещал содействовать в признании военнообязанного ограниченно годным к службе.
В Украине разоблачены должностные лица трех университетов, которые организовали продажу мест в аспирантуре за 4,5 тыс. долларов с человека. Общая сумма полученных неправомерных средств превышает 1 млн гривен.
С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 47 046 производств за нарушение правил воинского учета, из которых 14 454 уже завершены. Лидерами по количеству дел стали Киев и Сумская область, причем основная доля оштрафованных – мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.
После разрешения на выезд для мужчин 18-22 лет количество украинцев, ищущих защиты в Германии, выросло со 100 до 1000 в неделю. Общее количество украинцев в Германии выросло с 7 961 в мае до 18 755 в сентябре.
Блогер Рамина Эсхакзай опубликовала фото из распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находятся в антисанитарных условиях. Киевский городской ТЦК назвал эту информацию "искаженной", отрицая наличие проблем.
Тернопольский ТЦК и СП объяснил рейды по ресторанам и ночным клубам, подчеркивая, что там собираются социально активные люди, необходимые для защиты Украины. Военные опровергли миф о "неравной мобилизации", подчеркнув, что на фронте служат украинцы из всех социальных слоев.
Мужчину из Львовской области, мобилизованного несмотря на наличие отца с инвалидностью, уволили со службы после вмешательства прокуратуры. В отношении должностных лиц ТЦК начато служебное расследование, а на и.о. руководителя составлен админпротокол.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует просить европейских союзников о помощи в повышении зарплат украинским военнослужащим. Это происходит на фоне сокращения расходов на зарплаты военным в проекте Госбюджета на 2026 год.
В Тернополе 13 октября возникла конфликтная ситуация между военными ТЦК и гражданскими из-за блокировки автомобиля разыскиваемого мужчины. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, опровергая информацию СМИ о массовой стычке.