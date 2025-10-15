$41.750.14
48.240.10
ukenru
15 октября, 10:41 • 16941 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 33118 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 26885 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 27275 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 24379 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18855 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17893 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 34785 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 34797 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13874 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 39797 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 23333 просмотра
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция15 октября, 09:06 • 20260 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 21124 просмотра
Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg15 октября, 11:46 • 10276 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 21176 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 39858 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 34784 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 34796 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 60167 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Германия
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 3386 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 61382 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 40374 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 42548 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 49385 просмотра
Дипломатка
Фильм
Нью-Йорк Таймс
Еврофайтер Тайфун
Сериал
Новости по теме
В Одессе задержали начальника отделения военного госпиталя за взятку в 2 тысячи долларов

В Одессе задержан начальник отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона за вымогательство 2 тысяч долларов. Он обещал содействовать в признании военнообязанного ограниченно годным к службе.

Криминал и ЧП • 15 октября, 10:23 • 2228 просмотра
Должностных лиц трех вузов заподозрили в продаже мест в аспирантуре за $4500 - прокуратура

В Украине разоблачены должностные лица трех университетов, которые организовали продажу мест в аспирантуре за 4,5 тыс. долларов с человека. Общая сумма полученных неправомерных средств превышает 1 млн гривен.

Криминал и ЧП • 15 октября, 08:59 • 3076 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto

С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 47 046 производств за нарушение правил воинского учета, из которых 14 454 уже завершены. Лидерами по количеству дел стали Киев и Сумская область, причем основная доля оштрафованных – мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.

Общество • 15 октября, 08:32 • 24383 просмотра
После снятия запрета на выезд мужчин 18-22 лет количество украинцев, бегущих в Германию, выросло почти в десять раз - Welt

После разрешения на выезд для мужчин 18-22 лет количество украинцев, ищущих защиты в Германии, выросло со 100 до 1000 в неделю. Общее количество украинцев в Германии выросло с 7 961 в мае до 18 755 в сентябре.

Общество • 15 октября, 07:10 • 2706 просмотра
В соцсетях рассказали, в каких условиях находятся мобилизованные на ДВРЗ в Киеве: реакция ТЦК не заставила себя ждать

Блогер Рамина Эсхакзай опубликовала фото из распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находятся в антисанитарных условиях. Киевский городской ТЦК назвал эту информацию "искаженной", отрицая наличие проблем.

Общество • 14 октября, 14:06 • 5426 просмотра
В Тернопольском ТЦК объяснили, почему они начали ходить по клубам и ресторанам

Тернопольский ТЦК и СП объяснил рейды по ресторанам и ночным клубам, подчеркивая, что там собираются социально активные люди, необходимые для защиты Украины. Военные опровергли миф о "неравной мобилизации", подчеркнув, что на фронте служат украинцы из всех социальных слоев.

Общество • 14 октября, 12:59 • 2992 просмотра
Мобилизованного несмотря на инвалидность отца без ухода уволили со службы, на руководителя ТЦК составили протокол - прокуратура

Мужчину из Львовской области, мобилизованного несмотря на наличие отца с инвалидностью, уволили со службы после вмешательства прокуратуры. В отношении должностных лиц ТЦК начато служебное расследование, а на и.о. руководителя составлен админпротокол.

Общество • 14 октября, 12:33 • 6680 просмотра
Эксклюзив
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях

Президент Украины Владимир Зеленский планирует просить европейских союзников о помощи в повышении зарплат украинским военнослужащим. Это происходит на фоне сокращения расходов на зарплаты военным в проекте Госбюджета на 2026 год.

Экономика • 14 октября, 11:53 • 55694 просмотра
Эксклюзив
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент

В Тернополе 13 октября возникла конфликтная ситуация между военными ТЦК и гражданскими из-за блокировки автомобиля разыскиваемого мужчины. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, опровергая информацию СМИ о массовой стычке.

Общество • 14 октября, 07:39 • 16062 просмотра