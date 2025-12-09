На Львовщине во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК с кухонным топором-молотком

Во Львовской области во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК с кухонным "топором-молотком", пострадавший госпитализирован, передает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

Как сообщили в ОК "Запад", сегодня на Львовщине произошел очередной случай дерзкой агрессии в отношении личного состава группы оповещения, которая действовала в соответствии с законодательством и в сопровождении сотрудника полиции.

Во время проверки документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанес военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа "топор-молоток" - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят следственные действия.

В ОК "Запад" добавили, что это нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий погиб от ножевого ранения, нанесенного гражданином во время выполнения группой оповещения служебных обязанностей.

В двух инцидентах граждане сознательно игнорировали законные требования, пытались избежать установления личности, применили физическое насилие. Эти действия несут прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих и сотрудников полиции, которые работают в рамках своих полномочий во время правового режима военного положения. Формирование негативного отношения к ТЦК и СП, нормализация уклонения, мемы о "злоупотреблении мобилизацией", дискредитация военных, токсичные нарративы и многолетняя дезинформация стали обыденностью в соцсетях и частных разговорах. Эти информационные влияния создают среду, в которой агрессия против представителей сил обороны воспринимается отдельными гражданами как оправданная или даже "героическая", что непосредственно приводит к реальным нападениям - говорится в сообщении.

В ОК "Запад" призвали граждан к ответственному поведению, соблюдению законных требований военных и правоохранителей и осознанию того, что любая агрессия против представителей сил обороны является уголовным преступлением с неотвратимой правовой ответственностью.

Во время войны внутренняя агрессия в отношении военных неприемлема. Украинская армия не может эффективно воевать на два фронта: против внешнего врага и против безответственности тех, кто позволяет себе пренебрегать законом и ставить под угрозу жизнь военнослужащих - указано в сообщении.

