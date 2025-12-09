$42.070.01
На Львовщине во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК с кухонным топором-молотком

Киев • УНН

 • 254 просмотра

На Львовщине мужчина атаковал военнослужащего ТЦК с кухонным топором-молотком во время проверки документов. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает, правоохранители проводят следственные действия.

На Львовщине во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК с кухонным топором-молотком

Во Львовской области во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК с кухонным "топором-молотком", пострадавший госпитализирован, передает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

Детали

Как сообщили в ОК "Запад", сегодня на Львовщине произошел очередной случай дерзкой агрессии в отношении личного состава группы оповещения, которая действовала в соответствии с законодательством и в сопровождении сотрудника полиции.

Во время проверки документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанес военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа "топор-молоток" 

- говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят следственные действия.

В ОК "Запад" добавили, что это нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий погиб от ножевого ранения, нанесенного гражданином во время выполнения группой оповещения служебных обязанностей. 

Во Львове военнослужащий ТЦК погиб после ножевого ранения, нападавший задержан - прокуратура04.12.25, 12:15 • 4525 просмотров

В двух инцидентах граждане сознательно игнорировали законные требования, пытались избежать установления личности, применили физическое насилие. Эти действия несут прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих и сотрудников полиции, которые работают в рамках своих полномочий во время правового режима военного положения. Формирование негативного отношения к ТЦК и СП, нормализация уклонения, мемы о "злоупотреблении мобилизацией", дискредитация военных, токсичные нарративы и многолетняя дезинформация стали обыденностью в соцсетях и частных разговорах. Эти информационные влияния создают среду, в которой агрессия против представителей сил обороны воспринимается отдельными гражданами как оправданная или даже "героическая", что непосредственно приводит к реальным нападениям 

- говорится в сообщении.

В ОК "Запад" призвали граждан к ответственному поведению, соблюдению законных требований военных и правоохранителей и осознанию того, что любая агрессия против представителей сил обороны является уголовным преступлением с неотвратимой правовой ответственностью.

Во время войны внутренняя агрессия в отношении военных неприемлема. Украинская армия не может эффективно воевать на два фронта: против внешнего врага и против безответственности тех, кто позволяет себе пренебрегать законом и ставить под угрозу жизнь военнослужащих 

- указано в сообщении.

Стрельба в Кременчугском ТЦК: ранены двое военных30.10.25, 18:21 • 3597 просмотров

Антонина Туманова

