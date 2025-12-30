армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение российских войск на 3 тысячи километров за прошлый год обошлось рф в сотни тысяч потерь. Он отметил, что количество мобилизованных в россии теперь равно безвозвратным потерям, что свидетельствует об остановке наращивания армии рф.
Несмотря на продвижение российских сил на некоторых участках фронта, РФ несет большие потери личного состава, которые нельзя оценивать только по площади захваченных территорий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает УНН.
Подробности
По словам Владимира Зеленского, за прошедший год российские войска смогли продвинуться ориентировочно на 3 тысячи километров, однако это движение обошлось России в сотни тысяч потерь среди военных.
Он отметил, что Россия не демонстрирует реальных достижений: рост численности ее войска остановился. Если раньше ежемесячно мобилизовали до 43 тысяч человек, то теперь впервые количество призванных фактически равно безвозвратным потерям.
Если смотреть на километры – они выигрывают. Если смотреть на людей – они проигрывают
Это свидетельствует о том, что армия РФ больше не наращивается. Президент выразил надежду, что в 2026 году войну удастся окончательно остановить. В противном случае Путин может прибегнуть к масштабной мобилизации, однако сейчас из-за общественного недовольства вынужден делать ставку на контрактную службу.
"Подписываешь контракт – остаешься, нет – в штурмовики: российских моряков массово списывают в пехоту – ГУР19.12.25, 17:20 • 3833 просмотра
Президент Украины также подчеркнул, что сейчас сложились условия, при которых Соединенные Штаты способны существенно ускорить приближение мира.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что без вооружения из США Украина не сможет одержать победу в войне, особенно в противовоздушной обороне. По его словам, российские войска массово применяют дроны и ракеты, а имеющихся средств ПВО недостаточно для полной защиты.
ISW: российские войска не смогут создать стратегический резерв и ускорить наступление в 2026 году28.12.25, 08:03 • 4140 просмотров