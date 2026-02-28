Урсула фон дер Ляйен созывает спецзаседание по безопасности из-за кризиса в Иране
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созывает специальное заседание Коллегии по вопросам безопасности 2 марта из-за ситуации в Иране. Она подчеркнула важность избежания дальнейшей эскалации из-за нападений Ирана.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созывает на понедельник, 2 марта, специальное заседание Коллегии по вопросам безопасности с участием еврокомиссаров из-за ситуации с Ираном. Об этом она сообщила в соцсети X, пишет УНН.
Подробности
"Учитывая сложившуюся ситуацию в Иране, я созываю специальную Коллегию по вопросам безопасности в понедельник", - говорится в сообщении.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для региональной безопасности и стабильности крайне важно, чтобы не было дальнейшей эскалации "из-за неоправданных нападений Ирана на партнеров в регионе".
Напомним
28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
