От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды

Эксклюзив
15:15 • 8340 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 15408 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 25799 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 28723 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 35124 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 49922 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44697 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38668 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33012 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 53041 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27 февраля, 10:09 • 12924 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 12475 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 19845 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 14810 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 12872 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 7854 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 9532 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 13016 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 14954 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 19992 просмотра
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Руслан Кравченко
Сергей Кислыця
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Государственная граница Украины
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto18:52 • 126 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 2194 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 3342 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 21962 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 52534 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Сериал Райана Мерфи о Джоне Ф. Кеннеди-младшем и Кэролин Бессет возродил интерес к их стилю, вызвав новый тренд под названием "эффект JFK Джуниор". Мужчины выбирают классические костюмы с неожиданными деталями, а женщины носят пальто с поясом и черепаховые ободки.

От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды

Сериал Райана Мерфи "Лав Стори: Джон Ф. Кеннеди Джуниор и Кэролин Бессет" снова стал трендовым. Он не только вернул интерес к культовому стилю Кэролин Бессет Кеннеди, но и запустил новый мужской тренд — так называемый "эффект JFK Джуниор", сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

На улицах Манхэттена и в соцсетях TikTok и Instagram все чаще можно увидеть женщин в пальто с поясом и широких черепаховых ободках, похожих на те, что носила Кэролин. Бренды Taché и Selima Optique активно напоминают о ее культовых аксессуарах, включая узкие черные солнцезащитные очки.

Стиль Джона Ф. Кеннеди-младшего также становится примером для мужчин. Молодые люди, а также партнеры, которых вдохновляет этот тренд, выбирают классические костюмы с неожиданными деталями, спортивные элементы, яркие ветровки, кепки, флисовые шапки и аксессуары вроде цепочек для кошельков.

Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27.02.26, 19:35 • 2196 просмотров

Такой подход делает повседневный гардероб более креативным и индивидуальным. Биограф Джона, Стивен М. Гиллон, подчеркивает, что он был "самым заметным метросексуалом своего времени". Джон заботился о форме, регулярно занимался спортом и посещал косметолога, чтобы всегда выглядеть ухоженно.

Его стиль сочетал классику с неожиданными элементами: капри-брюки на велосипеде, яркие ветровки с цветными кепками, костюмы Armani с хайкинг-ботинками или легкие шорты с солнцезащитными очками D-frame.

Костюмеры сериала, в частности Руди Менс, тщательно воссоздали образы Джона. Некоторые наряды точно повторяют фотографии 1990-х, другие — достоверные, но вымышленные комбинации, отражающие его любовь к неожиданным сочетаниям. Эксперты и блогеры отмечают: "эффект JFK Джуниор" выходит за пределы элитных кругов. Не обязательно копировать Джона полностью — главное носить качественные базовые вещи и добавлять собственные детали.

Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера27.02.26, 18:49 • 3342 просмотра

Станислав Кармазин

Тренд
Бренд
Социальная сеть
Сериал
Блогеры
ТикТок
The Washington Post
Манхэттен
Instagram