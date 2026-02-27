От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды

Сериал Райана Мерфи "Лав Стори: Джон Ф. Кеннеди Джуниор и Кэролин Бессет" снова стал трендовым. Он не только вернул интерес к культовому стилю Кэролин Бессет Кеннеди, но и запустил новый мужской тренд — так называемый "эффект JFK Джуниор", сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

На улицах Манхэттена и в соцсетях TikTok и Instagram все чаще можно увидеть женщин в пальто с поясом и широких черепаховых ободках, похожих на те, что носила Кэролин. Бренды Taché и Selima Optique активно напоминают о ее культовых аксессуарах, включая узкие черные солнцезащитные очки.

Стиль Джона Ф. Кеннеди-младшего также становится примером для мужчин. Молодые люди, а также партнеры, которых вдохновляет этот тренд, выбирают классические костюмы с неожиданными деталями, спортивные элементы, яркие ветровки, кепки, флисовые шапки и аксессуары вроде цепочек для кошельков.

Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи

Такой подход делает повседневный гардероб более креативным и индивидуальным. Биограф Джона, Стивен М. Гиллон, подчеркивает, что он был "самым заметным метросексуалом своего времени". Джон заботился о форме, регулярно занимался спортом и посещал косметолога, чтобы всегда выглядеть ухоженно.

Его стиль сочетал классику с неожиданными элементами: капри-брюки на велосипеде, яркие ветровки с цветными кепками, костюмы Armani с хайкинг-ботинками или легкие шорты с солнцезащитными очками D-frame.

Костюмеры сериала, в частности Руди Менс, тщательно воссоздали образы Джона. Некоторые наряды точно повторяют фотографии 1990-х, другие — достоверные, но вымышленные комбинации, отражающие его любовь к неожиданным сочетаниям. Эксперты и блогеры отмечают: "эффект JFK Джуниор" выходит за пределы элитных кругов. Не обязательно копировать Джона полностью — главное носить качественные базовые вещи и добавлять собственные детали.

Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера